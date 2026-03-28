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"Yo soy verdinegro": en San Martín reversionaron el hitazo de Los Palmeras

La versión, impulsada por la página Locura Verdinegra, adapta el clásico “Yo soy sabalero” al sentimiento sanjuanino. Interpretada por Darío Alejandro Sáenz Peña, la canción ya genera furor en redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El sentimiento no se toca, pero se adapta. Y en San Juan, cuando se trata de fútbol, la creatividad también juega su partido. Esta vez, el clásico “Yo soy sabalero” de Los Palmeras volvió a sonar, pero con otro color: verde y negro.

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La iniciativa fue dada a conocer en redes sociales, donde la página “Locura Verdinegra” compartió una versión adaptada del icónico tema, rebautizada como “Yo soy verdinegro”. La interpretación estuvo a cargo de Darío Alejandro Sáenz Peña, quien le puso voz a una letra que rápidamente conectó con los hinchas de San Martín.

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“¡Yo soy verdinegro!”, titularon la publicación, acompañada del anuncio de que la canción estará “próximamente en todas las plataformas musicales”. La propuesta no tardó en viralizarse: acumuló miles de reacciones y una catarata de comentarios cargados de humor y entusiasmo.

Entre las respuestas más repetidas, se leyeron frases como “Me encanta” y “es muy temprano para abrir el vino”, reflejando el tono festivo que caracteriza tanto a la cumbia santafesina como a la pasión futbolera local.

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