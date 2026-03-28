El sentimiento no se toca, pero se adapta. Y en San Juan, cuando se trata de fútbol, la creatividad también juega su partido. Esta vez, el clásico “Yo soy sabalero” de Los Palmeras volvió a sonar, pero con otro color: verde y negro.

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La iniciativa fue dada a conocer en redes sociales, donde la página “Locura Verdinegra” compartió una versión adaptada del icónico tema, rebautizada como “Yo soy verdinegro”. La interpretación estuvo a cargo de Darío Alejandro Sáenz Peña, quien le puso voz a una letra que rápidamente conectó con los hinchas de San Martín.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2037991510596059268&partner=&hide_thread=false "Yo soy verdinegro": en San Martín reversionaron el hitazo de Los Palmeras



Video gentileza: Locura Verdinegra pic.twitter.com/4rs6uuUobU — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 28, 2026

“¡Yo soy verdinegro!”, titularon la publicación, acompañada del anuncio de que la canción estará “próximamente en todas las plataformas musicales”. La propuesta no tardó en viralizarse: acumuló miles de reacciones y una catarata de comentarios cargados de humor y entusiasmo.

Entre las respuestas más repetidas, se leyeron frases como “Me encanta” y “es muy temprano para abrir el vino”, reflejando el tono festivo que caracteriza tanto a la cumbia santafesina como a la pasión futbolera local.