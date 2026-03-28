sábado 28 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Ruta 40

Bajó de su auto frente al cementerio de Albardón, dos hombres le quisieron robar y terminó apuñalado

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado sobre Ruta 40. La víctima fue interceptada por dos sujetos con el rostro cubierto cuando descendió de su vehículo por un desperfecto mecánico. Los victimarios se fugaron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre de 31 años fue atacado por dos sujetos cuando descendió de su auto sobre Ruta 40. Ocurrió durante la madrugada del sábado, frente al cementerio de Albardón, y terminó con heridas de arma blanca tras un intento de robo.

Lee además
un cono en plena calle, el motivo que habria causado el impactante vuelco de un auto en chimbas
A metros de una capilla

Un cono en plena calle, el motivo que habría causado el impactante vuelco de un auto en Chimbas
Imagen ilustrativa
Robo callejero

Abrieron un auto en Concepción y sustrajeron 10 equipos de comunicaciones de la Agencia de Deporte

Según confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, el hecho ocurrió cerca de la 1 de la mañana, en jurisdicción de la Comisaría 18ª. La víctima, identificada como Nelson Flores, circulaba de norte a sur junto a su pareja, una mujer de 32 años, cuando sufrió un desperfecto mecánico que lo obligó a detener la marcha.

En ese contexto, al bajar del rodado, ambos fueron abordados por dos individuos que se desplazaban a pie y con el rostro cubierto. Uno de ellos atacó directamente al conductor con un arma blanca, provocándole heridas en el brazo izquierdo -a la altura del codo y la muñeca- y también en la zona de la cadera.

De acuerdo a lo informado, los agresores no lograron concretar el robo y finalmente se dieron a la fuga, perdiéndose de vista en la oscuridad. Pese a las lesiones, el damnificado manifestó que no deseaba recibir asistencia médica en el lugar.

Tras el ataque, se dispuso que se radicara la denuncia por tentativa de robo y se iniciaran las actuaciones correspondientes. Entre las medidas ordenadas figuran entrevistas, inspección ocular, croquis ilustrativo del lugar y el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad y la Comisaría 18°.

Temas
Seguí leyendo

Video: impresionante vuelco de un auto frente a una capilla en Chimbas

Volcó una camioneta en Capital, tras un choque con un auto

Un auto se incendió mientras circulaba y vecinos lograron apagarlo

Detuvieron a un colectivero sanjuanino tras una denuncia de violencia: amenazó y golpeó con un arma a su expareja

Un delincuente golpeó a una adulta mayor, la tiró al piso y le robó su cartera: fue detenido

Detuvieron a un hombre sospechado de atacar al prestamista que terminó grave

Reiteran el pedido de búsqueda de un sanjuanino de 64 años que padece esquizofrenia

Detuvieron a un hombre por amenazar a un niño con un "cuchillo" en el cuello

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
detuvieron a un hombre sospechado de atacar al prestamista que termino grave
Chimbas

Detuvieron a un hombre sospechado de atacar al prestamista que terminó grave

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿A puro sol o nubladito? Así estará el sabado en San Juan
Pronóstico

¿A puro sol o nubladito? Así estará el sabado en San Juan

Una nena de 12 años entró embarazada al Hospital Rawson y creen que fue abusada
Investigación Judicial

Una nena de 12 años entró embarazada al Hospital Rawson y creen que fue abusada

Detuvieron a un hombre sospechado de atacar al prestamista que terminó grave
Chimbas

Detuvieron a un hombre sospechado de atacar al prestamista que terminó grave

El ramal A7 del tren Belgrano llegaba a la estación Jáchal, en el departamento norteño. (foto: Gustavo Trigo).
Infraestructura y minería

Entre paneles solares y un dique, el tren que ya tiene un guiño para revivir en San Juan

Patio de comidas del Vea: de recibir miles de familias por día a las deudas y el ocaso de un ícono sanjuanino de los 90
Viaje en el Tiempo

Patio de comidas del Vea: de recibir miles de familias por día a las deudas y el ocaso de un ícono sanjuanino de los 90'

Te Puede Interesar

Bajó de su auto frente al cementerio de Albardón, dos hombres le quisieron robar y terminó apuñalado
En Ruta 40

Bajó de su auto frente al cementerio de Albardón, dos hombres le quisieron robar y terminó apuñalado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Crece el grooming en San Juan: proyectan un aumento de casos en 2026 y alertan por nuevas redes
A tener en cuenta

Crece el grooming en San Juan: proyectan un aumento de casos en 2026 y alertan por nuevas redes

Tradición, fe y mucho sol en una multitudinaria Cabalgata a la Difunta Correa
XXXV Edición

Tradición, fe y mucho sol en una multitudinaria Cabalgata a la Difunta Correa

La audaz jugada de Sergio Uñac con el PJ nacional ¿tendrá réplica en San Juan?
Análisis

La audaz jugada de Sergio Uñac con el PJ nacional ¿tendrá réplica en San Juan?

Patio de comidas del Vea: de recibir miles de familias por día a las deudas y el ocaso de un ícono sanjuanino de los 90
Viaje en el Tiempo

Patio de comidas del Vea: de recibir miles de familias por día a las deudas y el ocaso de un ícono sanjuanino de los 90'