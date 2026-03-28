Bajó de su auto frente al cementerio de Albardón, dos hombres le quisieron robar y terminó apuñalado

Un hombre de 31 años fue atacado por dos sujetos cuando descendió de su auto sobre Ruta 40 . Ocurrió durante la madrugada del sábado, frente al cementerio de Albardón , y terminó con heridas de arma blanca tras un intento de robo .

A metros de una capilla Un cono en plena calle, el motivo que habría causado el impactante vuelco de un auto en Chimbas

Según confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, el hecho ocurrió cerca de la 1 de la mañana, en jurisdicción de la Comisaría 18ª. La víctima, identificada como Nelson Flores, circulaba de norte a sur junto a su pareja, una mujer de 32 años, cuando sufrió un desperfecto mecánico que lo obligó a detener la marcha.

En ese contexto, al bajar del rodado, ambos fueron abordados por dos individuos que se desplazaban a pie y con el rostro cubierto. Uno de ellos atacó directamente al conductor con un arma blanca, provocándole heridas en el brazo izquierdo -a la altura del codo y la muñeca- y también en la zona de la cadera.

De acuerdo a lo informado, los agresores no lograron concretar el robo y finalmente se dieron a la fuga, perdiéndose de vista en la oscuridad. Pese a las lesiones, el damnificado manifestó que no deseaba recibir asistencia médica en el lugar.

Tras el ataque, se dispuso que se radicara la denuncia por tentativa de robo y se iniciaran las actuaciones correspondientes. Entre las medidas ordenadas figuran entrevistas, inspección ocular, croquis ilustrativo del lugar y el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad y la Comisaría 18°.