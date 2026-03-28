Bajó de su auto frente al cementerio de Albardón, dos hombres le quisieron robar y terminó apuñalado

Un hombre de 31 años fue atacado por dos sujetos cuando descendió de su auto sobre Ruta 40. Ocurrió durante la madrugada del sábado, frente al cementerio de Albardón, y terminó con heridas de arma blanca tras un intento de robo.
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El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado sobre Ruta 40. La víctima fue interceptada por dos sujetos con el rostro cubierto cuando descendió de su vehículo por un desperfecto mecánico. Los victimarios se fugaron.
Un hombre de 31 años fue atacado por dos sujetos cuando descendió de su auto sobre Ruta 40. Ocurrió durante la madrugada del sábado, frente al cementerio de Albardón, y terminó con heridas de arma blanca tras un intento de robo.
Según confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, el hecho ocurrió cerca de la 1 de la mañana, en jurisdicción de la Comisaría 18ª. La víctima, identificada como Nelson Flores, circulaba de norte a sur junto a su pareja, una mujer de 32 años, cuando sufrió un desperfecto mecánico que lo obligó a detener la marcha.
En ese contexto, al bajar del rodado, ambos fueron abordados por dos individuos que se desplazaban a pie y con el rostro cubierto. Uno de ellos atacó directamente al conductor con un arma blanca, provocándole heridas en el brazo izquierdo -a la altura del codo y la muñeca- y también en la zona de la cadera.
De acuerdo a lo informado, los agresores no lograron concretar el robo y finalmente se dieron a la fuga, perdiéndose de vista en la oscuridad. Pese a las lesiones, el damnificado manifestó que no deseaba recibir asistencia médica en el lugar.
Tras el ataque, se dispuso que se radicara la denuncia por tentativa de robo y se iniciaran las actuaciones correspondientes. Entre las medidas ordenadas figuran entrevistas, inspección ocular, croquis ilustrativo del lugar y el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad y la Comisaría 18°.