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Un famosísimo actor competirá en el Ironman en San Juan

El artista sorprendió al mostrarse en la provincia. Compartió imágenes desde el Dique Punta Negra, donde se lo vio listo para competir. Su presencia suma expectativa a un evento que ya convoca a atletas de todo el mundo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Juan vuelve a posicionarse en la escena deportiva internacional con una nueva edición del Ironman 70.3, y entre los cientos de atletas que dirán presente hay un nombre que no pasa desapercibido. El actor Nicolás Cabré, quien ya se encuentra en la provincia ultimando detalles para la competencia.

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“Todo listo para el 70.3 de mañana”, escribió el propio Cabré en sus historias de Instagram durante la tarde de este sábado, junto a una imagen en el Dique Punta Negra, en Ullum, con bicicleta y casco, listo para el desafío. Horas antes, había compartido también su viaje rumbo a San Juan, confirmando su participación en una de las pruebas más exigentes del triatlón mundial.

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El evento se desarrollará entre el sábado 28 y el domingo 29 de marzo, con epicentro en distintos puntos estratégicos de la provincia. Como cada año, la competencia reunirá a deportistas de elite y aficionados, quienes deberán completar un exigente circuito que combina natación, ciclismo y pedestrismo.

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La prueba comenzará con 1.900 metros de nado en el Dique Punta Negra. Luego, el tramo de ciclismo recorrerá rutas provinciales y nacionales, pasando por Villa Ibáñez, el Dique de Ullum, Avenida Libertador, la Circunvalación y el Conector Sur, hasta llegar a la zona de transición en las inmediaciones de Plaza del Bicentenario.

Finalmente, los competidores afrontarán el segmento de pedestrismo en un circuito urbano que incluirá el Puente Cívico, Avenida España y Avenida Libertador, con llegada en el Teatro del Bicentenario, tras completar tres vueltas.

En paralelo, se desplegará un amplio operativo de seguridad que incluirá cientos de efectivos policiales, monitoreo en tiempo real a través del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el apoyo del CISEM 911, con tecnología de geolocalización, drones y conectividad satelital.

Además, habrá cortes de tránsito y desvíos en distintos puntos, principalmente durante la jornada del domingo entre las 6 y las 15 horas, por lo que las autoridades recomendaron a los sanjuaninos planificar sus traslados con anticipación.

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