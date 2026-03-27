viernes 27 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Info útil

Cortes de tránsito, desvíos y operativo récord: todo lo que tenés que saber del Ironman 70.3

La reconocida carrera internacional de triatlón se llevará a cabo este domingo 29 de marzo, desde las 8 en Dique Punta Negra, Zonda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
4889e8990358b362c1837abe3eb23024_L
9fccb847fdfd7ea991a983dbea5f3a96_L

San Juan se prepara para recibir una nueva edición de IRONMAN 70.3, uno de los eventos internacionales más importantes del calendario deportivo, que se desarrollará el sábado 28 y domingo 29 de marzo 2026. En este marco, habrá cortes de calles, desvíos y un importante operativo de seguridad en distintos puntos estratégicos de la provincia.

Lee además
finde a puro alto rendimiento con presencia sanjuanina en todo el pais y el exterior
Agenda cargada

Finde a puro alto rendimiento con presencia sanjuanina en todo el país y el exterior
Tras semanas de idas y vueltas, enojos de regantes y negociaciones, el esquema de reparto de agua para riego en San Juan se definió con aval dividido y con el sistema hídrico al límite.
Sistema hídrico

La pulseada por el agua de riego: cómo se definió la distribución en San Juan en un año crítico

Desde la organización informaron que las avenidas Ignacio de la Roza y Paula Albarracín de Sarmiento permanecerán habilitadas, asegurando la circulación normal en los principales ejes este-oeste y norte-sur. Sin embargo, la Avenida Libertador tendrá restricciones en tramos específicos, permaneciendo cerrada desde la zona de los diques hasta calle Perito Moreno.

Para quienes necesiten trasladarse de norte a sur, se recomienda utilizar vías alternativas como Paula Albarracín de Sarmiento y calle Mendoza, ambas liberadas al tránsito. En tanto, en Rastreador Calivar solo se permitirá el cruce transversal con asistencia de personal policial.

El cronograma de cortes comenzará el sábado 28 de marzo, entre las 9 y las 13 horas, en Avenida España —entre Libertador e Ignacio de la Roza— debido a la realización del IRONMAN KIDS, la competencia destinada a los más chicos.

El domingo 29, día principal del evento, las restricciones se extenderán desde las 6:00 hasta aproximadamente las 15:00, abarcando todo el circuito de la competencia.

Acceso directo a video explicativo sobre cortes de tránsito para IRONMAN 70.3 - San Juan 2026.

Operativo de seguridad y monitoreo en tiempo real

En paralelo, se desplegará un importante operativo policial a lo largo de todo el circuito, desde el Dique Punta Negra hasta la llegada en el Teatro del Bicentenario. Durante la mañana trabajarán alrededor de 400 efectivos, mientras que en horas de la tarde el número será de 300, garantizando la cobertura en cada tramo del recorrido.

El operativo contará además con el apoyo clave del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que tendrá un rol central en la coordinación y el monitoreo del evento. A través de tecnología de última generación, el sistema permitirá seguir en tiempo real todo lo que ocurra, incluso en zonas con escasa conectividad.

El COE integrará recursos del CISEM 911, que funcionará como canal de emergencias, junto a herramientas de geolocalización, vigilancia aérea mediante drones, conectividad satelital provista por Innova y datos climáticos de alta precisión. Toda esta información será procesada automáticamente para activar respuestas inmediatas ante cualquier eventualidad.

Asimismo, participarán distintas áreas operativas, entre ellas las direcciones D3, D7 y D8 con el camión del COE, además del D9 de Bomberos, grupos especiales y efectivos de distintas comisarías reforzando el despliegue integral de seguridad.

El circuito de la competencia

En cuanto al desarrollo deportivo, la prueba de natación se realizará en el Dique Punta Negra, sobre un recorrido de 1.900 metros. Luego, el segmento de ciclismo atravesará rutas provinciales y nacionales, pasando por Villa Ibáñez, el Dique de Ullum, Avenida Libertador, la Circunvalación y el Conector Sur, hasta llegar a la zona de transición ubicada en Plaza del Bicentenario.

Finalmente, el tramo de pedestrismo se disputará en un circuito urbano que incluirá el Puente Cívico, Avenida España y Avenida Libertador, con llegada en el Teatro del Bicentenario tras completar tres vueltas.

Las autoridades recomendaron a los sanjuaninos planificar sus traslados con anticipación y respetar las indicaciones del personal de tránsito. El operativo busca asegurar el normal desarrollo de una competencia que vuelve a posicionar a San Juan en la escena deportiva internacional.

Temas
Seguí leyendo

Subas en el combustible: mientras en el país se vivió el peor febrero en ventas desde 2021, San Juan dio una sorpresa

Cinco víctimas y un largo proceso de sanación que moviliza a todo San Juan

San Juan avanza en implementar una fuerte rebaja en el costo de la energía para el riego agrícola

De San Juan a la tevé grande: Omega "apareció" en lo de Barassi y lo dejó en offside

El clima en San Juan: De una mañana fresca a la amenaza de tormentas por la tarde

Salud aclaró que no hay casos de meningitis registrados en San Juan

Dolor en el Sirio Libanés por la muerte de un expresidente de la institución

Crecen los casos de fiebre chikungunya en Argentina: hay dos casos sopechosos en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
enfermeria en la seleccion argentina: rodrigo de paul out y joaquin panichelli se rompio los ligamentos cruzados
Malas noticias

Enfermería en la Selección Argentina: Rodrigo de Paul out y Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos cruzados

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Víctor Andrés Suizer frente al juez.
Nuevo detenido

Cayó el principal acusado de 52 estafas con el cuento de la venta de carpetas de casas del IPV

Denunciaron que empresario sanjuanino se aprovechó de un enfermo y lo estafó en miles de dólares
Fraude con la salud

Denunciaron que empresario sanjuanino se aprovechó de un enfermo y lo estafó en miles de dólares

Un gaucho que iba a la Cabalgata de la Fe fue atropellado y terminó en el hospital
Siniestro

Un gaucho que iba a la Cabalgata de la Fe fue atropellado y terminó en el hospital

Imagen ilustrativa. video
Grave

Denunciaron a una agencia de viajes sanjuanina por una presunta estafa con paquetes turísticos al Caribe: pagaron miles de dólares y nunca viajaron

El zapallo con el teléfono en su interior, que fue descubierto en el ingreso al Penal de Chimbas.
Durante las visitas

Sorpresa en el Penal de Chimbas: quiso entrar con un teléfono escondido en un zapallo

Te Puede Interesar

Tras semanas de idas y vueltas, enojos de regantes y negociaciones, el esquema de reparto de agua para riego en San Juan se definió con aval dividido y con el sistema hídrico al límite.
Sistema hídrico

La pulseada por el agua de riego: cómo se definió la distribución en San Juan en un año crítico

Por Elizabeth Pérez
Ambiente desmintió a la Municipalidad de Chimbas por la habilitación de la empresa del mega incendio
Contrapunto

Ambiente desmintió a la Municipalidad de Chimbas por la habilitación de la empresa del mega incendio

Victoria para la Argentina: la Justicia de Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF que obligaba al país a pagar USD 16 mil millones
Histórico

Victoria para la Argentina: la Justicia de Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF que obligaba al país a pagar USD 16 mil millones

Amplían la denuncia contra un juez sanjuanino por un supuesto fraude
Investigación preliminar

Amplían la denuncia contra un juez sanjuanino por un supuesto fraude

Cortes de tránsito, desvíos y operativo récord: todo lo que tenés que saber del Ironman 70.3
Info útil

Cortes de tránsito, desvíos y operativo récord: todo lo que tenés que saber del Ironman 70.3