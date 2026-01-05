Era Martos, día I: con Borgogno, el Pulpito y doce pibes de la cantera, San Martín arrancó la pretemporada en Concepción

San Martín inició este lunes por la tarde una nueva etapa. A las 18hs en la cancha auxiliar del Hilario Sánchez, el plantel verdinegro volvió a reunirse para dar comienzo a la pretemporada, la primera bajo el mando de Ariel Martos, en un contexto marcado por el reciente descenso y la necesidad de rearmarse casi desde cero. Con Borgogno, el Pulpito y doce pibes de la cantera, San Martín arrancó la pretemporada en Concepción.

Fue el primer día de trabajo de la llamada 'era Martos', con la presencia del capitán Matías Borgogno, el referente 'Pulpito' González y varios futbolistas que continúan del ciclo anterior. A ese grupo se le sumó una nutrida base de juveniles provenientes de la cantera, que empezaron a ganarse su lugar en este proceso de renovación profunda como Santiago Barrerra, Nicolás Jorquera, Maximiliano Galván, entre otros que buscan entrar en lista del DT tucumano.

La jornada inaugural estuvo enfocada principalmente en lo físico. Bajo la nueva conducción del entrenador, los jugadores realizaron trabajos de acondicionamiento, ejercicios intermitentes y cerraron la práctica con estiramientos junto al preparador físico, marcando el inicio formal de una preparación que se extenderá, en principio, por cerca de un mes.

Del plantel que disputó la temporada pasada, fueron pocos los que dijeron presente: el arquero Maxi Velazco, Dante Álvarez, Nicolás Pelaitay, Sebastián González, Santiago Barrera, Matías Borgogno, Sebastián Jaurena y Julián Marccio.

En cuanto a las nuevas incorporaciones, el plantel los tenía a casi todos, principalmente a los que se sumaron a principio de enero y algunos de los recientes. Vale destacar que San Martín sumó a Facundo Nadalin, Federico Murillo, Manuel Cocca, Hernán Zuliani, Gabriel Hachen, Ramiro Rumbolo, Axel Salcedo y Carlos Lattanzio.

Si bien no se brindaron detalles oficiales sobre cómo continuará la planificación de la pretemporada, Martos le dijo a Tiempo de San Juan que San Martín disputará amistosos en los próximos días, tanto frente a equipos locales como ante rivales de afuera, con el objetivo de empezar a darle forma futbolística al equipo.