Borgogno se despidió de San Martín: "Me hicieron muy feliz"

Matías Borgogno cerró una etapa muy especial en su carrera. El arquero que fue una de las piezas clave en el histórico ascenso de San Martín de San Juan a Primera División se despidió oficialmente del club verdinegro a través de un extenso y emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, antes de continuar su carrera en Platense.

“Llego el momento de despedirme de un lugar en el que fui muy feliz, en el que me hicieron sentir como en casa y en el que recibí mucho amor”, expresó el guardameta, dejando en claro el fuerte vínculo que construyó con la institución y con la gente durante los tres años que defendió el arco santo.

Desde su llegada a San Juan, Borgogno logró una conexión especial con el club y su hinchada. En su mensaje, destacó el sentido de pertenencia que se fue gestando con el paso del tiempo y recordó especialmente el inolvidable 2024, año en el que San Martín consiguió el ascenso: “Vivimos un 2024 increíble, con ese ascenso que fue algo mágico. Una conexión grupal y un objetivo claro que, con muchas dificultades, logramos alcanzar”.

El arquero también remarcó el esfuerzo realizado en la última temporada, aun cuando el objetivo final no pudo concretarse: “Me voy con la tranquilidad de que hice todo lo que tenía que hacer y hasta cosas que no tenía que hacer por el bien del club”.

En su despedida, Borgogno agradeció a la hinchada verdinegra, a sus compañeros, al cuerpo técnico, a los trabajadores del club, a los dirigentes y a su familia, a quienes les dedicó palabras cargadas de emoción. “El cariño, el amor y los abrazos que recibí de ustedes fueron únicos. Me hicieron muy feliz”, escribió.