Sábado caluroso y con lluvias en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado marcado por el calor y la inestabilidad en la provincia de San Juan, con temperaturas elevadas y probabilidad de tormentas hacia el cierre de la jornada.

Siniestro vial Choque en Capital: un auto cruzó en rojo y terminó impactando contra una camioneta

Durante la mañana el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura mínima cercana a los 22°C y vientos leves del sector sudoeste. Hacia la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 35°C, con cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones.

Sin embargo, el cambio más significativo se espera para la noche, cuando aumentará la inestabilidad y se prevén tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. El SMN indica una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%, acompañadas por vientos del sector sudeste que podrían alcanzar ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles tormentas intensas, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.