viernes 16 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
SMN

Sábado caluroso y con lluvias en San Juan

Se prevé una jornada con altas temperaturas que alcanzarán los 35°C y probabilidad de tormentas hacia la noche, algunas con ráfagas intensas de viento.

Por Ana Paula Gremoliche
image

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado marcado por el calor y la inestabilidad en la provincia de San Juan, con temperaturas elevadas y probabilidad de tormentas hacia el cierre de la jornada.

Lee además
cual es el significado del escudo de san juan: los detalles
Símbolo patrio

Cuál es el significado del Escudo de San Juan: los detalles
choque en capital: un auto cruzo en rojo y termino impactando contra una camioneta
Siniestro vial

Choque en Capital: un auto cruzó en rojo y terminó impactando contra una camioneta

Durante la mañana el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura mínima cercana a los 22°C y vientos leves del sector sudoeste. Hacia la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 35°C, con cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones.

Sin embargo, el cambio más significativo se espera para la noche, cuando aumentará la inestabilidad y se prevén tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. El SMN indica una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%, acompañadas por vientos del sector sudeste que podrían alcanzar ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles tormentas intensas, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor y mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Temas
Seguí leyendo

"Siempre que entran a mi vinoteca, me piden vinos de San Juan": la frase que resonó en un encuentro con autoridades de la Costa bonaerense

En San Juan, el carrito pesa más: alimentos e inflación superaron la media nacional, según una consultora privada

Verano en San Juan: cuál fue el departamento más visitado en la primera quincena de enero y por qué

Este verano la exploración minera pega un salto y vuelve a mover el empleo en San Juan

San Juan brilló en Laborde y dejó su huella cuyana en el Festival Nacional del Malambo

Los detalles de la reunión de Santilli con Orrego: infraestructura minera, tecnificación productiva y reforma laboral

La lista poco conocida de fallecidos por el terremoto del '44, las empresas que colapsaron y lo que más faltaba en San Juan

A 82 años, así reflejaban los diarios el terremoto que marcó un antes y un después en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
encontraron a una abuela desorientada y deshidratada en chimbas
Buscan a su familia

Encontraron a una abuela desorientada y deshidratada en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así quedó el auto Peugeot 208 en el que viajaban los tres jóvenes.
Caso Evelyn Esquivel

Lo que no se dijo del accidente de 25 de Mayo que dejó grave a una joven sanjuanina

Quiénes acompañaban en el auto a la sanjuanina de 30 años que sufrió un violento vuelco en El Encón
En las redes

Quiénes acompañaban en el auto a la sanjuanina de 30 años que sufrió un violento vuelco en El Encón

El santuario natural de Barreal que combina senderos con cascadas, camping agreste y uno de los cielos más lindos del mundo
Tiempo de verano en SJ

El santuario natural de Barreal que combina senderos con cascadas, camping agreste y uno de los cielos más lindos del mundo

Desde Buenos Aires afirman que un equipo campeón se lleva a Matías Borgogno para jugar la Libertadores
Sacudón en el Pueblo Viejo

Desde Buenos Aires afirman que un equipo campeón se lleva a Matías Borgogno para jugar la Libertadores

¡Otra hazaña argentina en el Dakar! el sanjuanino Sisterna y Kevin Benavides volaron en la Etapa 12 y sumaron una nueva victoria
Imparables

¡Otra hazaña argentina en el Dakar! el sanjuanino Sisterna y Kevin Benavides volaron en la Etapa 12 y sumaron una nueva victoria

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque nocturno

Un policía sanjuanino fue víctima de un robo en su casa de fin de semana en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sábado caluroso y con lluvias en San Juan
SMN

Sábado caluroso y con lluvias en San Juan

¿Qué hacen los sanjuaninos en las vacaciones? Mirá lo que nos respondieron video
Tiempo Pregunta

¿Qué hacen los sanjuaninos en las vacaciones? Mirá lo que nos respondieron

¡Apareció el goleador!: Unión le gana a Fadep con un gol de Luchi Riveros en la semi del Regional
A todo o nada

¡Apareció el goleador!: Unión le gana a Fadep con un gol de Luchi Riveros en la semi del Regional

Este es el predio escolar que fue blando de la delincuencia.
Golpe delictivo

Ladrones atacaron un colegio religioso de 25 de Mayo durante la madrugada