Un anciano despertó en la madrugada con un ladrón armado con un cuchillo en su casa de Concepción

Un ladrón solitario irrumpió de madrugada en una vivienda de Concepción y tomó por asalto a un anciano que dormía. El hombre fue amenazado con un cuchillo y terminó con una pequeña herida, aunque sin consecuencias graves. El delincuente huyó en la noche con dinero en efectivo.

A una mujer indefensa Encapuchados asaltaron y ataron a una anciana para robarle $2.000.000 en el Médano

Robo a domicilio Tres asaltantes atacaron a una anciana de Rawson, casi la ahorcaron y le robaron dólares y artefactos

El hecho se conoció este viernes, pero fuentes policiales indicaron que el robo ocurrió en la madrugada del jueves, en una casa ubicada sobre calle General Acha, cerca de Cereceto y a pocas cuadras de la Comisaría 2ª. La víctima fue identificada como Víctor Carbajal , de 72 años, quien debió recibir asistencia médica por un corte superficial en una oreja.

De acuerdo con los rastros levantados en el lugar, los investigadores creen que el delincuente trepó por los techos, descendió hacia el fondo de la propiedad y forzó una puerta trasera con rejas para ingresar a la vivienda. Así sorprendió al anciano, que se despertó al escuchar ruidos.

Siempre según las fuentes, se produjo un leve forcejeo y fue en ese momento cuando el ladrón hirió al dueño de casa. Luego de reducirlo, revisó su billetera y le robó unos 70.000 pesos. No se llevó otros elementos.

En la huida, el delincuente dejó tirado el cuchillo que había utilizado durante el asalto. Personal de la Comisaría 2ª secuestró ese elemento como prueba e inició las actuaciones por el presunto delito de robo agravado por el uso de arma blanca. La causa quedó en manos del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.