Un policía sanjuanino fue víctima de un robo en su casa de fin de semana en Pocito

Nadie está a salvo de los robos, ni siquiera los policías. Este viernes, un efectivo del Grupo de Acción Motorizada de la Policía de San Juan denunció que delincuentes entraron a su casa de fin de semana en Pocito y prácticamente la vaciaron. Se llevaron artefactos, dos guitarras y hasta dañaron un aire acondicionado en su intento por sacarlo.

En casa de herrero... Ladrones entraron a la casa de una mujer policía de Albardón y le robaron el uniforme

Víctimas con uniforme En menos de una semana, robaron otra pistola a un miembro de la Policía de San Juan

Esta vez le tocó ponerse en la piel de una víctima a un agente identificado como Matías Díaz , confirmaron fuentes judiciales. El policía del GAM sufrió el robo en la casaquinta que posee en el interior del Loteo Virgen de Fátima, sobre calle San Miguel, entre calles 5 y 6, en el departamento Pocito.

De acuerdo con el relato, el efectivo fue a su propiedad el jueves por la noche y allí descubrió el ataque, pese a que la vivienda cuenta con medidas de seguridad. Los ladrones rompieron el cerco perimetral electrificado y luego violentaron una ventana trasera para ingresar al inmueble.

Se presume que el hecho ocurrió durante la madrugada, sin testigos a la vista. En ese lapso, los delincuentes tuvieron tiempo de sustraer un microondas, un televisor de grandes dimensiones, una escalera y las dos guitarras del dueño de casa, entre otros elementos, indicaron fuentes judiciales a TIEMPO DE SAN JUAN. En su afán por llevarse un aire acondicionado, dañaron la parte exterior del equipo, aunque finalmente no lograron sustraerlo.

Desde la Policía señalaron que la denuncia fue radicada en la Subcomisaría Ansilta, pero la investigación quedó a cargo de la Brigada Sur y del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.