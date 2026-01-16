sábado 17 de enero 2026

A todo o nada

Unión, gigante ante su gente: le ganó a FADEP y dio el primer golpe en semifinales

El Azul se impuso 2-1 en Rawson con dos goles de Luciano Riveros y viajará a Mendoza con ventaja para definir el pase a la final de la Región Cuyo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Unión de Villa Krause cumplió con la obligación de hacerse fuerte en casa y consiguió un triunfo vital frente a FADEP en el duelo de ida de la semifinal del Regional Amateur. El 2-1 logrado en el 12 de Octubre, con otra actuación determinante de Luciano Riveros, deja al equipo rawsino bien posicionado para la revancha en Mendoza.

El inicio del partido mostró a Unión intentando imponer ritmo ante un rival que apostó a cerrarse y esperar. La resistencia mendocina cayó a los 13 minutos, cuando Riveros ganó en potencia dentro del área y definió con autoridad para abrir la noche.

FADEP respondió con buenas intervenciones de Zabaleta y las presencias de Klusener, que generaron algunos sobresaltos. Unión también rozó el segundo tanto antes del descanso, especialmente con el bombazo de Reinoso que reventó el travesaño.

En el complemento, el local salió decidido a ampliar la ventaja. Presionó alto, incomodó a FADEP y obligó al técnico Colarte a mover el banco para sostener la intensidad, con el ingreso de Cartel Weyreuter. Pero la visita encontró el empate en una jugada aislada: Matías Persia sorprendió a Draghi y emparejó el marcador.

Lejos de caerse, Unión reaccionó con determinación. Con la entrada de Axel Brizuela, el Azul volvió a empujar y encontró recompensa a los 28 minutos, cuando nuevamente Riveros apareció en el área para anotar de cabeza el 2-1 definitivo.

En los últimos pasajes del encuentro, el local generó situaciones para ampliar la brecha, pero el arquero Aracena evitó que FADEP se fuera con una diferencia mayor.

El Azul viajará a Mendoza el próximo sábado 24 con la tranquilidad de tener a favor el resultado de la ida y sabiendo que un empate lo depositará en la final cuyana del certamen.

