¿Qué hacen los sanjuaninos en las vacaciones? Mirá lo que nos respondieron

Explotó el verano y en San Juan se vive con máximas de hasta 40º. Por eso, muchas familias deciden salir de la provincia para refrescarse en las playas de la Costa Atlántica y otros eligen la tranquilidad de la montaña y los ríos nuestras tierras.

TIEMPO PREGUNTA ¿Un mes sin redes sociales? Los sanjuaninos contaron qué harían si se desconectaran

Con Tiempo Pregunta salimos a la calle para saber en qué andan los sanjuaninos y sanjuaninas este verano y encontramos todo tipo de respuestas.

Desde aquellos que eligen quedarse en la provincia y pasar lindas tardes en el Parque para refrescar, otros que van por las juntadas con amigos y, por último, los menos, que son los que pudieron viajar a la playa aunque sea una semanita.

Mirá todo lo que nos respondieron, en el siguiente video: