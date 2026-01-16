viernes 16 de enero 2026

Tiempo Pregunta

¿Qué hacen los sanjuaninos en las vacaciones? Mirá lo que nos respondieron

Salimos a la calle para saber qué andan haciendo los sanjuaninos en pleno verano cuando el termómetro roza los 40º. ¿Viaje o turismo interno por San Juan? Mirá lo que nos respondieron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
verano

Explotó el verano y en San Juan se vive con máximas de hasta 40º. Por eso, muchas familias deciden salir de la provincia para refrescarse en las playas de la Costa Atlántica y otros eligen la tranquilidad de la montaña y los ríos nuestras tierras.

¿un mes sin redes sociales? los sanjuaninos contaron que harian si se desconectaran
Con Tiempo Pregunta salimos a la calle para saber en qué andan los sanjuaninos y sanjuaninas este verano y encontramos todo tipo de respuestas.

Desde aquellos que eligen quedarse en la provincia y pasar lindas tardes en el Parque para refrescar, otros que van por las juntadas con amigos y, por último, los menos, que son los que pudieron viajar a la playa aunque sea una semanita.

Mirá todo lo que nos respondieron, en el siguiente video:

Embed - Tiempo Pregunta: ¿Qué hacen los sanjuaninos en sus vacaciones?

