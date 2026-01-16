viernes 16 de enero 2026

Vecinos exigen solución

El conflicto por el agua en Albardón sumó una intervención para allanar el camino a OSSE

La Inspección General de Personas Jurídicas dispuso la medida por dos meses, con el objetivo de ordenar la situación administrativa y encaminar una solución definitiva para vecinos de La Laja y zonas aledañas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El conflicto por el agua en Albardón sumó este viernes un nuevo capítulo. Tras meses de reclamos y gestiones, la Inspección General de Personas Jurídicas decidió intervenir el servicio de agua potable que brinda la Unión Vecinal Manuel Belgrano, en un intento por destrabar el traspaso definitivo a OSSE, una alternativa largamente pedida por los vecinos.

La intervención tendrá una vigencia de dos meses y se extenderá hasta el 16 de marzo. Para llevar adelante el proceso fue designado como interventor el abogado Nicolás Alé, quien tendrá a su cargo la tarea de ordenar los aspectos administrativos necesarios para avanzar con el cambio de prestador.

Desde el ámbito oficial aclararon que la medida alcanza únicamente al servicio de agua potable. El resto de las actividades que desarrolla la Unión Vecinal Manuel Belgrano, que conduce Alejandra Perona, continuarán funcionando con normalidad y sin intervención.

Los inconvenientes con el suministro de agua en este sector del departamento no son nuevos. La situación derivó en reuniones entre vecinos, funcionarios del Gobierno provincial y la Defensoría del Pueblo, donde los residentes de La Laja y otras zonas expresaron su malestar y reiteraron el pedido para que OSSE se haga cargo de forma definitiva. Entre los reclamos, señalaron que durante la gestión de la unión vecinal hubo serias irregularidades, incluso meses en los que no se realizó el cobro del servicio.

