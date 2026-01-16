Te mostramos el Barrio Inglés, un viaje al 1800 en el corazón de Coquimbo

Tiempo de San Juan sigue recorriendo Chile y no queríamos dejar ningún lugar por visitar. Esta vez, nos tocó recorrer uno de los lugares que guarda toda la historia de los inicios de la Cuarta Región, cuando los primeros colonos ingleses llegaron al país trasandino con el sueño de hacerse ricos con la actividad minera del cobre.

Tiempo en Chile Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena

Tiempo en Chile El Puerto de Coquimbo y los excéntricos nombres de sus puestos

Frente al Puerto de Coquimbo, las casonas del Barrio Inglés se pueden ver, inclusive, desde los buques. Sin embargo, al poner un pie en el lugar, cualquiera que lo visite siente el cambio de época. Las casas, conservadas desde el 1800, aún conservan sus colores y su fachada, esa que diseñaron los colonos ingleses. Cada una de sus estructuras guarda una historia y las figuras realistas que adornan el lugar también cuentan un relato de lo que se vivió en esas calles.

En los últimos años, el deterioro del barrio histórico ha sido uno de los desafíos a los que ha debido enfrentarse el municipio, pero ya comenzaron los trabajos de reconstrucción y todavía hay recorridos guiados por la zona.

WhatsApp Image 2026-01-16 at 12.41.18 (2)

De la mano de Charles, encargado de mantener la historia viva, las calles se pueden recorrer con un experto que cuenta todos los secretos de quiénes eran esos primeros habitantes que soñaron con hacerse ricos gracias al cobre.

WhatsApp Image 2026-01-16 at 12.41.18 (1)

Mirá este video de Tiempo de San Juan donde te contamos la historia del Barrio Inglés: