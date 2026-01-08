Diccionario chileno: guía básica comunicarse al otro lado de la cordillera

Comunicarse es primordial y, a pesar de ser dos países de habla hispana, Chile y Argentina tienen diferencias abismales en términos de modismos. Nuestro lunfardo querido es muchas veces incomprendido del otro lado de la cordillera. Por eso, con Tiempo de San Juan te traemos esta guía práctica para que puedas comunicarte si decidís viajar al país trasandino.

Redes Ocho años después de predecir un resultado del Mundial, un sanjuanino volvió a "pegarla": ¡tuiteó que faltaba un temblor!

Tiempo en Chile La Serena "blindada" y la sensación de los sanjuaninos que optan por caminar más

De la mano de nuestros enviados especiales a La Serena, conocimos a Gonzalo, tremendo personaje de las playas del lugar favorito de los sanjuaninos para vacacionar. Nacido y criado en el país vecino, el muchacho de 27 años nos enseñó las cosas básicas para poder charlar o chusmear, como más te guste.

Aquí vamos:

Guagua=Bebé: esta forma de referirse a los bebés recién nacidos es bastante popular y en Argentina lo conocemos bastante. Para los desprevenidos, nunca está de más hacer la aclaración.

Polola/o=novia/novio: si en Chile la cosa de pone seria, se pide “pololear”. Lo que comúnmente en Argentina conocemos como estar de novios o en pareja. Para el chamuyo o el filito, la cosa es distinta en el país vecino, y a esto lo llaman "andar", bastante parecido a nuestro vocabulario.

En la pega= en el laburo: el trabajo tiene distintas formas de acuerdo a dónde nos ubiquemos. Nos separa la cordillera y algunas diferencias en el lenguaje. “Estoy en la pega”, te responde un chileno ocupado si lo invitás a salir en horario laboral.

Patas Negras=pata de lana: El amante, personaje conocido aquí, en Chile o en la China. Los hermanos chilenos le llaman el “patas negras” a ese que se mete en relaciones ajenas, nuestro Icardi para que te puedas ubicar mejor.

Estoy pato= estoy seco: Los problemas económicos no son algo exclusivamente argentino y los chilenos tienen su propia forma de referirse a esa imposibilidad para llegar a fin de mes. Estoy crocante, seco o pobre en nuestro país es “estoy pato” en Chile.

Vaca=mala leche: Si un chileno te dice que eres “bien vaca”, cuidado, no está opinando de tu cuerpo, te está diciendo mala persona. “Eres bien vaca”, te dice alguien a quien simplemente le pareciste una traicionera o “mala leche” en Argentina.

Cabro o cabro chico= pibes, niños: andar con “los pibes” en Argentina es “andar con los cabros” en Chile. Para los niños ellos dicen “cabro chico”.

Estirando el chile=papando moscas: estar sin hacer nada productivos se dice muy distinto según sea Chile o Argentina. De igual manera, se ve que procastinares algo que ocurre en todos los rincones del mundo.

Mirá el video con el diccionario chileno: