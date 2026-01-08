Buscate: los sanjuaninos explotaron la playa en La Serena

Con el equipo de Tiempo de San Juan recorriendo la playa de La Serena, fueron varios los sanjuaninos los que posaron para las cámaras en pleno momento de disfrute.
jueves 8 de enero 2026
Este jueves por la tarde, los dichosos que cruzaron la Cordillera pudieron disfrutar del sol y las olas en un nuevo día con el cielo totalmente despejado. Si estuviste en el lugar, fíjate si te encontramos.
Familias enteras, amigos, parejas de la provincia y también algún que otro mendocino que vacacionan en la costa chilena formaron parte del tradicional Búscate de Tiempo. Mira si te encontramos.