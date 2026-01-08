La Serena "blindada" y la sensación de los sanjuaninos que optan por caminar más

Luego de la seguidilla de robos que se registraron en La Serena , de los que varias familias sanjuaninas fueron víctimas, la presencia policial se hace notar especialmente en el borde costero, donde se desarrolla la mayor actividad de los turistas. Con el equipo de Tiempo de San Juan en el lugar de los hechos, el detalle que llama la atención es la importante presencia policial patrullando 24/7.

A lo largo de la Avenida del Mar , uno de los principales paseos turísticos, se observa personal uniformado recorriendo la zona tanto a pie como en móviles policiales. Además del despliegue de efectivos, los conocidos carabineros se valen de la tecnología para monitorear las inmediaciones costeras con drones que funcionan de día y de noche. Estos últimos tienen una luz que alumbra hacia la oscura playa y también llevan un megáfono para alertar a la ciudadanía.

Frente a la puesta, que del mismo modo se replica en los alrededores, se estima que se trata de un esquema preventivo como respuesta a los hechos acontecidos en el inicio de la temporada y que busca llevar tranquilidad a visitantes y residentes. En las inmediaciones de Cuatro Esquinas, se instaló un tráiler policial fijo, desde donde se coordinan los operativos de control y asistencia.

Este refuerzo se da luego de los robos de camionetas sufridos por turistas argentinos en las últimas semanas, muchos de ellos sanjuaninos. A principios de diciembre, Miguel Ángel Rodríguez, de San Juan, denunció el robo de su camioneta Toyota Hillux, la cual desapareció del estacionamiento del supermercado ubicado en el Mall Plaza del centro de La Serena. Y antes y después de Navidad, hubo otros dos ataques de delincuentes a vehículos de familias sanjuaninas: en uno se llevaron dólares de una camioneta y en otro intentaron llevarse una SW4, aunque resultó frustrado.

Estos sucesos generaron preocupación entre quienes eligieron La Serena como destino de descanso. Sin embargo, muchos visitantes aseguran sentirse más seguros de lo que esperaban. Tal es el caso de una familia oriunda de Jáchal, que dialogó con Tiempo de San Juan en la playa y contó su experiencia: “Veníamos con bastante miedo por todo lo que se decía de los robos, pero la verdad es que acá nos encontramos con mucha presencia policial y eso nos dio tranquilidad”, señalaron.

La familia explicó que, de todos modos, tomó algunas precauciones adicionales: “Por las dudas usamos Uber y dejamos el auto en la cochera. Caminamos un poco más, pero nos sentimos más seguros”, afirmaron.

El fuerte despliegue policial y las medidas preventivas parecen estar dando resultados, aportando calma en uno de los destinos más elegidos por los sanjuaninos para vacacionar, en un contexto donde la seguridad se volvió una de las principales preocupaciones de los turistas argentinos en Chile.