jueves 8 de enero 2026

Tiempo en Chile

La Serena "blindada" y la sensación de los sanjuaninos que optan por caminar más

Tras los robos que se registraron en el inicio de la temporada, el equipo de Tiempo recorrió la zona costera y observó un importante operativo de las fuerzas de seguridad, que pretenden garantizar la paz y el orden. El método que hallaron los turistas para pasar las vacaciones tranquilos.

Por Luz Ochoa
Luego de la seguidilla de robos que se registraron en La Serena, de los que varias familias sanjuaninas fueron víctimas, la presencia policial se hace notar especialmente en el borde costero, donde se desarrolla la mayor actividad de los turistas. Con el equipo de Tiempo de San Juan en el lugar de los hechos, el detalle que llama la atención es la importante presencia policial patrullando 24/7.

Violento ataque a una turista argentina en La Serena: vecinos la salvaron de un hombre que intentó robarla y abusarla
Inseguridad

Violento ataque a una turista argentina en La Serena: vecinos la salvaron de un hombre que intentó robarla y abusarla
Ocho años después de predecir un resultado del Mundial, un sanjuanino volvió a "pegarla": ¡tuiteó que faltaba un temblor!
Redes

Ocho años después de predecir un resultado del Mundial, un sanjuanino volvió a "pegarla": ¡tuiteó que faltaba un temblor!

A lo largo de la Avenida del Mar, uno de los principales paseos turísticos, se observa personal uniformado recorriendo la zona tanto a pie como en móviles policiales. Además del despliegue de efectivos, los conocidos carabineros se valen de la tecnología para monitorear las inmediaciones costeras con drones que funcionan de día y de noche. Estos últimos tienen una luz que alumbra hacia la oscura playa y también llevan un megáfono para alertar a la ciudadanía.

Edit-2161

Frente a la puesta, que del mismo modo se replica en los alrededores, se estima que se trata de un esquema preventivo como respuesta a los hechos acontecidos en el inicio de la temporada y que busca llevar tranquilidad a visitantes y residentes. En las inmediaciones de Cuatro Esquinas, se instaló un tráiler policial fijo, desde donde se coordinan los operativos de control y asistencia.

Este refuerzo se da luego de los robos de camionetas sufridos por turistas argentinos en las últimas semanas, muchos de ellos sanjuaninos. A principios de diciembre, Miguel Ángel Rodríguez, de San Juan, denunció el robo de su camioneta Toyota Hillux, la cual desapareció del estacionamiento del supermercado ubicado en el Mall Plaza del centro de La Serena. Y antes y después de Navidad, hubo otros dos ataques de delincuentes a vehículos de familias sanjuaninas: en uno se llevaron dólares de una camioneta y en otro intentaron llevarse una SW4, aunque resultó frustrado.

Edit-2165

Estos sucesos generaron preocupación entre quienes eligieron La Serena como destino de descanso. Sin embargo, muchos visitantes aseguran sentirse más seguros de lo que esperaban. Tal es el caso de una familia oriunda de Jáchal, que dialogó con Tiempo de San Juan en la playa y contó su experiencia: “Veníamos con bastante miedo por todo lo que se decía de los robos, pero la verdad es que acá nos encontramos con mucha presencia policial y eso nos dio tranquilidad”, señalaron.

Edit-2163

La familia explicó que, de todos modos, tomó algunas precauciones adicionales: “Por las dudas usamos Uber y dejamos el auto en la cochera. Caminamos un poco más, pero nos sentimos más seguros”, afirmaron.

El fuerte despliegue policial y las medidas preventivas parecen estar dando resultados, aportando calma en uno de los destinos más elegidos por los sanjuaninos para vacacionar, en un contexto donde la seguridad se volvió una de las principales preocupaciones de los turistas argentinos en Chile.

El nuevo paseo gastronómico de la Capital, casi listo

¿Un mes sin redes sociales? Los sanjuaninos contaron qué harían si se desconectaran

Granizo y un fuerte chaparrón sorprendieron a parte del Gran San Juan este jueves

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

San Juan echa a volar una nueva ilusión en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María

Origen San Juan inauguró en Pinamar y acerca la producción local a turistas de todo el país

Rescataron 8 perritos atrapados en una alcantarilla sanjuanina y la reacción de su madre causó emoción

Abrieron las inscripciones presenciales para Verano Tech en cuatro departamentos: cuáles son

Él era Ricardo Caballero, según la foto enviada por la familia a este diario.
Exclusivo

Una guerra sin fin que comenzó en un asentamiento y terminó en el Bº Las Pampas: la versión de la familia del fallecido y los antecedentes

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima
En Capital

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima

Oriundo de Misiones y de raíces alemanas: quién es el Polaco, el delantero goleador de Unión de Villa Krause
Un crack

Oriundo de Misiones y de raíces alemanas: quién es el 'Polaco', el delantero goleador de Unión de Villa Krause

Un año de cárcel para el protagonista de un Año Nuevo violento en Pocito
Condena

Un año de cárcel para el protagonista de un Año Nuevo violento en Pocito

Las colonias de verano, suspendidas en casi todo San Juan este viernes 9 de enero.
Medida preventiva

Suspenden las colonias de verano en San Juan para este viernes 9 de enero, excepto en tres departamentos

Viajar a La Serena sigue siendo una opción elegida por los sanjuaninos, aunque el encarecimiento en pesos redujo el atractivo del clásico tour de compras, por ejemplo, las zapatillas. 
Turismo y consumo cruzando la cordillera

Compras en La Serena: por qué este verano el "tour de compras" a Chile cuesta 52% más para los sanjuaninos

El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia
El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia