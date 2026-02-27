viernes 27 de febrero 2026

Clima

San Juan abrazará el verano con calor y nubosidad este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada típica de fin de verano, con mañanas frescas que darán paso a una tarde calurosa y un cielo parcialmente nublado que marcará la despedida de febrero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
nublado-1jpg.webp

Este sábado 28 de febrero, en San Juan, Argentina, la jornada arrancará con un despertar templado y una mínima que rondará los 19 °C, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la provincia. La madrugada podrá traer algunos chaparrones aislados, pero las lluvias se irán disipando rápidamente, dejando paso a un ambiente más estable, aunque con cielo mayormente nublado por la mañana.

Con el paso de las horas, el termómetro ascenderá con fuerza y la máxima podría alcanzar los 33 °C durante la tarde, una cifra que sigue la tónica cálida de los últimos días de verano. El viento, con componente este y luego sureste, soplará moderado, manteniendo la sensación de calor pero sin llegar a condiciones extremas.

Hacia la noche, el clima se mantendrá caluroso con temperaturas en torno a los 27 °C, y el cielo parcialmente nublado sin probabilidad significativa de precipitación para cerrar el sábado.

Más allá de la jornada puntual, San Juan sigue transitando uno de los días más cálidos del año, con registros que suelen superar los 30 °C en verano y mínimas suaves que apenas alivian las altas temperaturas diurnas.

La combinación de calor, nubosidad y vientos moderados define este fin de semana, ideal para disfrutar actividades al aire libre con la precaución debida frente al sol y la térmica propia de finales de febrero en el oasis cuyano.

