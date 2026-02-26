San Juan bajo alerta amarilla, una vez más: cuándo llegarían las tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la noche de este jueves en gran parte de la provincia. El fenómeno afectará principalmente a los departamentos del Gran San Juan y alrededores, con probabilidad de lluvias intensas, ráfagas de hasta 80 km/h y caída de granizo.

La advertencia alcanza a los departamentos 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

Según detalló el organismo nacional, “el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”. Asimismo, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que podrían superarse de manera localizada.

En cuanto al pronóstico general, para la tarde de este jueves 26 de febrero se esperan tormentas aisladas, con una máxima que alcanzará los 32°C y probabilidad de lluvias entre 10% y 40%.

El período más inestable llegará por la noche, cuando se prevén tormentas fuertes y una probabilidad de precipitación que aumentará a entre 40% y 70%. La temperatura descenderá a 24°C. El viento se mantendrá entre 7 y 12 km/h, rotando del NO por la mañana al SO hacia la noche.

En cuanto al viernes 27 continuará la inestabilidad. Durante la madrugada se anticipan tormentas aisladas (10-40%). Por la mañana mejorarán temporariamente las condiciones, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de lluvias (0-10%). Sin embargo, por la tarde regresarían las tormentas, con una probabilidad de entre 40% y 70% y una temperatura máxima de 27°C.

Hacia la noche del viernes volverían las tormentas aisladas (10-40%). El viento será protagonista, especialmente en horas de la mañana y la noche, cuando podría intensificarse entre 23 y 31 km/h, con dirección predominante del sector sureste y noreste.