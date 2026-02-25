Tras el cierre transitorio, habilitaron nuevamente el tránsito por el Paso de Agua Negra

Este miércoles, el Paso de Agua Negra fue rehabilitado para el tránsito.

Luego de haber sido cerrado al tránsito transitoriamente por las condiciones del tiempo, la circulación por el Paso de Agua Negra, que une a San Juan con Chile, fue rehabilitada este miércoles por la mañana, según informaron desde el Ministerio de Gobierno de la provincia.

“El Paso Internacional por Agua Negra, Ruta Nacional 150, se encuentra Habilitado para circular de 07:00 a 17:00 hs”, sostuvieron desde el organismo a primera hora de la mañana.

En tanto que, recomendaron a los conductores circular con luces bajas encendidas y el firme respeto a los límites de velocidad, así como precaución durante el camino.

Cabe recordar que, durante la tarde de ayer martes, el paso fronterizo había sido cerrado al tránsito debido a las inclemencias climáticas que afectaban al corredor vial en la zona cordillerana.

La medida fue dispuesta por el Coordinador del Centro de Frontera “Agua Negra”, del lado de la República de Chile, ante las condiciones adversas registradas sobre la Ruta CH-41, en el sector de alta montaña.

Para finalizar, las autoridades recordaron que, para acceder a toda la información actualizada sobre el paso, ingresar al sitio web oficial https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/