Docentes de la UBA harán clases públicas frente a Casa Rosada en reclamo salarial

Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizarán este viernes desde las 10 una jornada de protesta con clases públicas frente a la Casa Rosada y una feria de ciencias en la Plaza de Mayo, en el marco del reclamo por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.

La convocatoria es impulsada por la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA), que denuncia un fuerte deterioro en los salarios del sector. Según explicó su secretaria general, Laura Carboni, los ingresos de los docentes “están en los mínimos históricos”, lo que provoca renuncias y la necesidad de buscar otros trabajos para completar ingresos.

La ley en cuestión establece una recomposición salarial del 50% para docentes y no docentes, equivalente a la diferencia entre la inflación acumulada y los aumentos otorgados desde diciembre de 2023. Sin embargo, desde el gremio aseguran que el Gobierno no cumple con su implementación, pese a que la norma fue aprobada en reiteradas ocasiones por el Congreso y ratificada en el tratamiento del Presupuesto 2026.

“Desde el 21 de octubre del año pasado, cuando se promulgó la ley, el Gobierno acumula más de cinco meses de incumplimiento. Hoy la docencia universitaria perdió alrededor del 35% de su poder adquisitivo: de cada tres días trabajados, nos pagan dos”, sostuvo Carboni.

Además, la protesta cuenta con el acompañamiento de trabajadores nucleados en CONICET, quienes participarán de la feria de ciencias como parte de una jornada de defensa del sistema científico y universitario.

En paralelo, los docentes confirmaron que continuarán con el cese de actividades durante toda la semana en distintas unidades académicas, con especial impacto en el Ciclo Básico Común (CBC), cuyo inicio estaba previsto para estos días.