Harán testeos gratuitos y simples de Chagas en San Juan: los detalles para sacarse dudas

Este martes 14 de abril, el Ministerio de Salud de San Juan realizará acciones de prevención y concientización para conmemorar el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas . En este marco, se ornamentarán los Centros de Salud de color naranja, se harán testeos, charlas y actividades en salas de espera, consultorios y lugares públicos, con el foco puesto en el diagnóstico temprano, la prevención y el acceso equitativo a la atención.

La actividad central será de 08:30 a 12:30, en el Hall de Exposición, ubicado en la planta baja del Edificio Centro Cívico, se harán Testeos Gratuitos y habrá Servicio de Consejería.

La enfermedad de Chagas es una infección causada por el parásito Trypanosoma cruzi. Su principal vía de transmisión es a través de la vinchuca, aunque también puede contagiarse de madre a hijo durante el embarazo, por transfusiones o por alimentos contaminados. Puede permanecer durante años sin síntomas, pero con el tiempo generar complicaciones graves, especialmente cardíacas y digestivas. En este sentido, el diagnóstico temprano resulta clave, ya que permite acceder a tratamientos más efectivos y evitar complicaciones.

En la provincia, las actividades son organizadas por el Programa Provincial de Control de Enfermedades de Transmisión Vectorial, dependiente de la División Epidemiología bajo la orbita de la Secretaria Técnica del Ministerio de Salud de San Juan. La propuesta incluye generar espacios de intercambio de experiencias, difundir información actualizada sobre diagnóstico y tratamiento, y fortalecer las acciones de prevención en la comunidad.

Entre las actividades previstas se encuentran la ornamentación de los centros de salud con el color naranja, como símbolo de concientización; la realización de testeos en establecimientos que cuentan con laboratorio; charlas informativas en salas de espera, consultorios y espacios públicos; y el desarrollo de acciones alusivas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), junto a referentes municipales de los Centros de Notificación de Vinchucas.