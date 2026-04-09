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Comicios

Sin competencia electoral, Villa renovará en UPCN

Tras la impugnación de la lista opositora y la intervención de la Junta Electoral Nacional, el actual secretario general irá por la reelección acompañado por Gabriel Pacheco.

Por Ana Paula Gremoliche
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Este jueves 9 de abril, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en San Juan llevará adelante las elecciones para renovar su comisión directiva. Tras una interna atravesada por tensiones, finalmente habrá una sola lista en competencia: la que encabeza el actual secretario general, José “Pepe” Villa, junto a su histórico adjunto, Gabriel Pacheco. Las elecciones serán de 8 a 18 horas, en la sede central del sindicato, en el Centro Cívico y en el resto de las delegaciones.

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El proceso electoral no estuvo exento de conflictos. Desde el inicio, sectores opositores liderados por Alejandro Savoca y Carlos Quinteros intentaron competir con una lista alternativa, pero fue impugnada por la Junta Electoral por presuntas irregularidades formales, principalmente en los avales y requisitos administrativos.

La decisión generó fuertes cuestionamientos y denuncias por parte de la oposición. Según indicaron las fuentes, Savoca y compañía presentaron en la Justicia amparos en cinco oportunidades con el objetivo de presentarse en las elecciones, pero todos ellos fueron rechazados.

El conflicto escaló hasta la intervención de la Junta Electoral Nacional, que terminó por validar la decisión y dejó fuera de carrera a la lista opositora.

Con este escenario, Villa se encamina a renovar su conducción sin competencia y continuará al frente del gremio, cargo que ocupa desde hace 42 años.

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