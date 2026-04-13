Dos menores de 14 y 16 años cayeron con droga y una moto de dudosa procedencia en Rawson

La droga que trasladaban los jóvenes de 14 y 16 años que fueron aprehendidos.

Este fin de semana, en horas de la tarde, un procedimiento policial realizado en Rawson finalizó con la demora de dos menores de edad (de 14 y 16 años), el secuestro de una sustancia presuntamente ilegal y una motocicleta cuya procedencia es investigada.

Tribunales Caso Emir Barboza: la fiscalía impugnará la resolución de la jueza Moya e insistirá con la preventiva para los 7 imputados

¿Final feliz? Caso Branka Motors: la jueza homologó y los responsables deberán pagar 5 cuotas de $104.800.000 a los damnificados

Según informaron desde la Policía Comunal, el hecho ocurrió el sábado alrededor de las 18:15 en la intersección de calles Juan de la Torre y Félix Aguilar, mientras efectivos realizaban tareas de prevención y seguridad. En ese contexto, los uniformados observaron a dos jóvenes que circulaban en una motocicleta de color negro, quienes al advertir la presencia policial arrojaron una mochila y emprendieron la huida.

Con apoyo de personal policial de la Subcomisaría Buenaventura Luna, los sospechosos fueron interceptados en calle José Córdoba, luego de ingresar a un tramo sin salida, donde abandonaron el rodado e intentaron continuar la fuga a pie, siendo finalmente aprehendidos.

image

Al inspeccionar la mochila descartada, los efectivos hallaron una prenda de vestir que contenía un envoltorio de nylon con una sustancia vegetal de color verde, con características compatibles con cannabis.

En cuanto a la motocicleta en la que se trasladaban, una Zanella 110 cc, se constató mediante sistema policial que los datos del dominio no coincidían con el rodado, por lo que se investiga su procedencia.

Por disposición del Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, se ordenó el secuestro del vehículo, la intervención de personal especializado en drogas y la vinculación de los menores a una causa por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Posteriormente, ambos jóvenes fueron entregados a sus familiares, quedando supeditados a la causa judicial en curso. El procedimiento contó con la intervención de efectivos de la dependencia y personal especializado en narcóticos.