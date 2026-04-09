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Con Valley Boulevard, PRESIDENTE consolida el nuevo eje de negocios de Mendoza

En Palmares Valley, Presidente lanza al mercado Valley Boulevard, un nuevo desarrollo con 16.400 m2 de oficinas y tiendas que acelera la evolución del distrito con más proyección de Mendoza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mario Groisman y sus hijos Julian y Carolina Groisman junto al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino

Mario Groisman y sus hijos Julian y Carolina Groisman junto al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino

VALLEY BOULEVARD
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Mario Groisman y sus hijos Julian y Carolina Groisman junto al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino

Mario Groisman y sus hijos Julian y Carolina Groisman junto al intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino

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PRESIDENTE da un nuevo paso en su visión de largo plazo para Mendoza y pone en marcha la construcción de Valley Boulevard, su nuevo edificio corporativo en Palmares Valley, el distrito que concentra hoy una de las transformaciones urbanas, productivas y empresariales más relevantes de la provincia. Con este inicio de obra, la compañía no solo amplía su presencia en el corredor del piedemonte: reafirma su rol como uno de los protagonistas que están ayudando a definir hacia dónde crece Mendoza.

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En un contexto en el que las empresas buscan mucho más que metros cuadrados, Valley Boulevard se plantea el objetivo de dar una respuesta contemporánea a una nueva forma de trabajar, vincularse e invertir. El proyecto fue concebido como una pieza de usos mixtos con vocación estratégica: un edificio preparado para recibir operaciones dinámicas, talento calificado y marcas que necesitan infraestructura, conectividad, representación y entorno en un mismo lugar.

VALLEY BOULEVARD

La decisión de PRESIDENTE se basa - según informa la empresa - en una lectura precisa del momento. Mendoza ya no ordena exclusivamente su vida corporativa desde el microcentro. El nuevo mapa de valor empieza a consolidarse sobre el eje de Palmares Valley, una centralidad en expansión que combina accesibilidad, paisaje, servicios, calidad urbana y proyección. En sus más de 200 hectáreas, el distrito integra arquitectura contemporánea, viñedos, deporte, comercio y vida cotidiana, con una proyección de más de 10.000 residentes en los próximos años.

Dentro de ese escenario, Valley Boulevard aparece como una nueva referencia para el mundo corporativo local y regional. Su propuesta combina oficinas modulares desde 30 m² hasta plantas corporativas de más de 1.000m2, espacios comunes, salas de reunión, terrazas, áreas para trabajo híbrido, infraestructura tecnológica y una planta baja activa con paseo comercial a cielo abierto, pensada para ampliar la experiencia laboral y potenciar el networking cotidiano.

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Más que un edificio, la visión de PRESIDENTE es impulsar un ecosistema. Valley Boulevard fue pensado para acompañar a estudios profesionales, pymes, empresas en expansión, sedes regionales y headquarters corporativos, con una arquitectura flexible que permite crecer sin perder eficiencia. A eso se suma una lógica de proyecto orientada a la sostenibilidad, la operación profesional y la integración entre negocios, bienestar y servicios.

El desarrollo también dialoga con la evolución de la matriz productiva mendocina. Sectores como minería, oil & gas, logística, salud, servicios, tecnología y economía del conocimiento demandan hoy entornos más sofisticados, bien conectados y capaces de expresar un nuevo estándar. En ese marco, Valley Boulevard busca posicionarse como una de las respuestas más competitivas del mercado para captar esa demanda.

“Con Valley Boulevard seguimos materializando una visión: acompañar el crecimiento de Mendoza con desarrollos que interpreten cómo se vive, se trabaja y se hacen negocios hoy. Palmares Valley expresa con claridad ese cambio de escala y de mentalidad, y queremos ser parte activa de esa transformación”, señalaron desde la dirección de PRESIDENTE.

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Con más de cinco décadas de trayectoria y presencia en distintos sectores de actividad, PRESIDENTE ratifica con este inicio de obra su compromiso con la inversión, la innovación y el desarrollo de la provincia. Valley Boulevard, el tercer desarrollo corporativo del grupo en la zona junto a AVATAR y WORKPLACE, y sintetiza una mirada: una apuesta por la infraestructura que viene, por las nuevas centralidades y por una Mendoza que se proyecta con más ambición, más sofisticación y más capacidad de atraer futuro.

“Porque cuando una ciudad cambia su eje, también cambia su horizonte. Y en Mendoza, ese horizonte ya empezó a construirse”, expresan sus directivos.

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