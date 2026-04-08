Cambiaron los horarios de atención para el comercio de San Juan

Cambió el horario de comercio en San Juan, debido a la nueva temporada.

El comercio sanjuanino empieza a ajustarse a la llegada del invierno con una nueva propuesta de horarios que busca organizar mejor la actividad. La iniciativa fue difundida por la Federación Económica de San Juan y, al igual que en temporadas anteriores, impulsa la vuelta del sistema de doble turno durante los meses más fríos.

Desde la entidad aclararon que se trata de una sugerencia y no de una disposición obligatoria, pensada como una referencia tanto para comerciantes como para clientes, considerando las bajas temperaturas y los cambios en los hábitos de consumo propios de esta época del año.

En este sentido, se definieron tres esquemas distintos según la zona. En Capital y el microcentro se aconseja atender de 9 a 13 y de 16:30 a 21.

Para los departamentos, el horario sugerido se extiende de 9 a 13 y de 17:30 a 22.

En cuanto a los centros comerciales, mantendrán un horario corrido más amplio, de 10 a 22. Por último, desde la Federación subrayaron que cada comerciante podrá decidir si adopta o no estas recomendaciones, en función de sus necesidades y de la dinámica propia de su actividad.

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