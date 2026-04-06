Martes otoñal en San Juan: arranca fresco y con una tarde templada

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo de Semana Santa.

El clima en San Juan se presentará estable este martes, con condiciones típicas del otoño y una marcada diferencia entre la mañana y la tarde. Según el pronóstico, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 12°C, lo que obligará a salir con abrigo en las primeras horas del día.

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Con el correr de la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado y el sol permitirá una rápida suba de la temperatura. Para la tarde, se espera que el termómetro alcance una máxima de 25°C, generando un ambiente templado y agradable.

No se prevén precipitaciones ni fenómenos significativos, mientras que el viento soplará leve desde el sector sur, aportando aire fresco pero sin generar cambios bruscos en las condiciones.

De esta manera, el martes se perfila como una jornada ideal para actividades al aire libre, aunque con la recomendación de tener en cuenta la amplitud térmica y vestirse en capas para evitar el contraste entre el frío matinal y el calor de la siesta.