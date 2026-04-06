Basualdo en Paren las Rotativas: su mirada sobre Milei, el respaldo a Orrego y su análisis sobre la competencia de proveedores

El exsenador Roberto Basualdo pasó por Paren las Rotativas y dejó definiciones sobre el momento del país, la gestión local y el debate que se abre en torno a los proveedores, en un contexto económico desafiante.

Galería La previa de la Apertura de Sesiones con el discurso de Orrego, en imágenes

Sobre el rumbo nacional, Basualdo se mostró en línea con las políticas del presidente Javier Milei. Dijo que las medidas “son las que había que tomar” y remarcó que el orden fiscal y el cumplimiento de las obligaciones son claves para recuperar credibilidad y acceso al crédito. “No se puede gastar más de lo que entra”, insistió, y sostuvo que, si se mantiene ese camino, la inflación debería seguir bajando.

En ese marco, reconoció que el freno inflacionario también expone problemas en la economía real. “Antes la inflación tapaba todo. Ahora se ven los errores”, señaló, al referirse a las dificultades que atraviesan sectores como el comercio, con caída en ventas y mayores costos.

Al poner la lupa en San Juan, respaldó la gestión de Marcelo Orrego y aseguró que la provincia “está muy ordenada”. No esquivó el impacto de la baja en la coparticipación, pero destacó que, pese a ese escenario, el Gobierno provincial mantiene equilibrio y ejecución de obra pública. “Están haciendo milagros”, resumió.

Uno de los tramos más concretos de la charla fue el análisis sobre proveedores y competencia. Desde su experiencia empresarial, Basualdo se mostró en contra de cerrar el mercado o limitar la participación. “Si nos encerramos, nadie entra, pero tampoco nosotros vamos a poder salir a competir”, advirtió. Y fue más allá: consideró que la competencia es la que obliga a mejorar precios y eficiencia, y que incluso puede ser una ventaja para crecer fuera de la provincia.

En ese sentido, planteó que el esquema debería permitir prioridad para actores locales, pero sin excluir al resto. “Es como en un avión: algunos entran primero, pero al final entran todos”, graficó.

También hubo lugar para la minería y la Ley de Glaciares, cuya aclaratoria se trataría este miércoles en Diputados. Para el exsenador, el problema de fondo es que la ley choca con la Constitución, que le da a las provincias el dominio de los recursos naturales. Esa falta de claridad, aseguró, genera un “gris” que termina afectando la seguridad jurídica y, con eso, las inversiones. “Nadie invierte si no sabe cuáles son las reglas”, sostuvo.

En ese escenario, consideró que el desarrollo minero está cerca, pero advirtió que los resultados no serán inmediatos: incluso si las inversiones arrancan ahora, el impacto fuerte se verá recién en algunos años.