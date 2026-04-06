A cuántos kilómetros de su casa estaba el cuerpo del fotógrafo en 25 de Mayo

El cuerpo de Oscar Alberto Quiroga, el fotógrafo de 34 años hallado sin vida en 25 de Mayo , fue encontrado a varios kilómetros de su domicilio en Villa Santa Rosa, según precisaron fuentes judiciales en las últimas horas.

De acuerdo a la información oficial, el cadáver estaba en un descampado -terrenos fiscales- ubicado en inmediaciones de calle 6 y Costa Canal, en la localidad de Santa Rosa. El punto exacto se encuentra campo adentro, a unos 1.300 metros desde ese cruce.

Fuentes calificadas indicaron que Quiroga residía en Villa Santa Rosa, la villa cabecera del departamento. En base a estimaciones realizadas con herramientas de geolocalización, la distancia entre su casa y el lugar del hallazgo oscila entre los 6,5 y 7 kilómetros.

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El hallazgo se produjo el domingo por la tarde, cuando dos cazadores que recorrían la zona en busca de un jabalí encontraron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades. En el lugar también estaban todas sus pertenencias: la motocicleta, la cámara fotográfica y una mochila. El celular, en tanto, fue encontrado en el bolsillo del pantalón junto con 70 mil pesos en efectivo.

Según los primeros resultados de la autopsia, el fotógrafo habría sufrido una caída mientras circulaba por el lugar. La principal hipótesis de la fiscalía sostiene que Quiroga intentó salir de un socavón, momento en el que la motocicleta se le vino encima y le provocó una fractura que afectó directamente sus pulmones.

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Los investigadores indicaron además que el hombre había estado previamente en la zona tomando fotografías. Luego regresó a su casa, pero más tarde volvió al mismo sitio. En ese lapso, habría pasado por un kiosco donde empeñó uno de sus lentes fotográficos. Ese fue el último dato confirmado sobre sus movimientos antes de su muerte.