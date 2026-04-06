Confirman que la causa de muerte del fotógrafo de 25 de Mayo fue accidental

Oscar Alberto Quiroga, el fotógrafo de 34 años desaparecido hace una semana en 25 de Mayo, fue hallado sin vida este domingo por la tarde en una zona rural de la localidad de Santa Rosa. Según informaron fuentes oficiales, el cuerpo fue encontrado por dos cazadores que recorrían la zona buscando un jabalí y dieron aviso a las autoridades.
En el lugar estaban todas sus pertenencias, incluyendo su motocicleta, cámara y mochila. Además, el celular lo llevaba en el bolsilo de su pantalón, junto con 70 mil pesos en efectivo.
Por dichos de la fiscalía, los investigadores creen que el fotógrafo intentó salir del socavón, la moto se le vino encima y cayó encima de él provocando una fractura que le afectó directo a los pulmones. La autopsia realizada en la Morgue Judicial largo este resultado.
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En un principio la investigación evalúa la posibilidad de que Quiroga puede haber caído de su moto mientras recorría la zona: el cuerpo estaba boca arriba, con el rodado encima de él; además tenía el casco puesto.