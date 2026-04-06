Confirman que la causa de muerte del fotógrafo de 25 de Mayo fue accidental

Oscar Alberto Quiroga , el fotógrafo de 34 años desaparecido hace una semana en 25 de Mayo , fue hallado sin vida este domingo por la tarde en una zona rural de la localidad de Santa Rosa . Según informaron fuentes oficiales, el cuerpo fue encontrado por dos cazadores que recorrían la zona buscando un jabalí y dieron aviso a las autoridades.

Trágico final La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

En el lugar estaban todas sus pertenencias, incluyendo su motocicleta, cámara y mochila. Además, el celular lo llevaba en el bolsilo de su pantalón, junto con 70 mil pesos en efectivo.

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Por dichos de la fiscalía, los investigadores creen que el fotógrafo intentó salir del socavón, la moto se le vino encima y cayó encima de él provocando una fractura que le afectó directo a los pulmones. La autopsia realizada en la Morgue Judicial largo este resultado.

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En un principio la investigación evalúa la posibilidad de que Quiroga puede haber caído de su moto mientras recorría la zona: el cuerpo estaba boca arriba, con el rodado encima de él; además tenía el casco puesto.

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