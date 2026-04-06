lunes 6 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Confirman que la causa de muerte del fotógrafo de 25 de Mayo fue accidental

El hallazgo se produjo en la zona de la localidad de Santa Rosa y fue confirmado por fuentes judiciales. El cuerpo de Oscar Alberto Quiroga estaba junto a su moto y pertenencias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Oscar Alberto Quiroga, el fotógrafo de 34 años desaparecido hace una semana en 25 de Mayo, fue hallado sin vida este domingo por la tarde en una zona rural de la localidad de Santa Rosa. Según informaron fuentes oficiales, el cuerpo fue encontrado por dos cazadores que recorrían la zona buscando un jabalí y dieron aviso a las autoridades.

Lee además
la version mas fuerte que circula sobre la muerte del fotografo de 25 de mayo: fue hallado por dos cazadores y tenia todas sus pertenencias
Trágico final

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias
con el alma destruida: el desgarrador mensaje del padre del fotografo fallecido
Redes

"Con el alma destruida": el desgarrador mensaje del padre del fotógrafo fallecido

En el lugar estaban todas sus pertenencias, incluyendo su motocicleta, cámara y mochila. Además, el celular lo llevaba en el bolsilo de su pantalón, junto con 70 mil pesos en efectivo.

image

Por dichos de la fiscalía, los investigadores creen que el fotógrafo intentó salir del socavón, la moto se le vino encima y cayó encima de él provocando una fractura que le afectó directo a los pulmones. La autopsia realizada en la Morgue Judicial largo este resultado.

Embed

En un principio la investigación evalúa la posibilidad de que Quiroga puede haber caído de su moto mientras recorría la zona: el cuerpo estaba boca arriba, con el rodado encima de él; además tenía el casco puesto.

Noticia en desarrollo.

Temas
Seguí leyendo

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido

Intensifican la búsqueda del fotógrafo desaparecido en 25 de Mayo: tres detenidos, y rastrillajes por tierra y aire

Los conmovedores mensajes del padre del fotógrafo desaparecido en 25 de Mayo: "Dios, por favor"

Más de 150 personas están trabajando para dar con el paradero del fotógrafo desaparecido en 25 de Mayo

Fotógrafo desaparecido: detuvieron a dos hermanos y hallaron celulares enterrados en 25 de Mayo

La inquietante versión sobre la desaparición del fotógrafo en 25 de Mayo: "Dicen muchas cosas de esa familia"

Así fue visto por última vez el fotógrafo desaparecido en 25 de Mayo

Buscan intensamente a un fotógrafo sanjuanino que desapareció tras salir a trabajar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los seis detenidos tuvieron que estar en otra sala. De izquierda a derecha: Benjamín Rosales, Rodrigo Tantén, Román Núñez, Pablo Flores, Alexis Colombo y Jorge Mercado.
Justicia

Ajuste de cuentas narco: los nombres de los atrincherados en el barrio Manantiales

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido
Máxima tensión

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias
Trágico final

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

Nadie se presentó a tomar el cargo: los casos que evidencian la fuga de docentes en la UNSJ por los bajos salarios
Educación

"Nadie se presentó a tomar el cargo": los casos que evidencian la fuga de docentes en la UNSJ por los bajos salarios

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux
Hockey sobre patines

Saluden, acá está el campeón: Argentina le ganó a Italia y se quedó con la Copa de las Naciones en Montreux

Te Puede Interesar

Confirman que la causa de muerte del fotógrafo de 25 de Mayo fue accidental
Investigación

Confirman que la causa de muerte del fotógrafo de 25 de Mayo fue accidental

Por Redacción Tiempo de San Juan
Diputados buscará este martes emitir dictámen para tratar la reforma de Ley de Glaciares el miércoles. 
Esta semana

Ley de Glaciares: tramo final para reformar la norma y habilitar inversiones mineras en San Juan

Los pecadores de Semana Santa: más de 500 detenidos en operativos policiales en San Juan
Controles a full

Los "pecadores" de Semana Santa: más de 500 detenidos en operativos policiales en San Juan

Paro en la UNSJ incluyendo colegios preuniversitarios: se vienen dos más en San Juan y serán extensos
Reclamo salarial

Paro en la UNSJ incluyendo colegios preuniversitarios: se vienen dos más en San Juan y serán extensos

Milei recibió a José Antonio Kast en la Casa Rosada: agenda y objetivos de la visita
En Casa Rosada

Milei recibió a José Antonio Kast en la Casa Rosada: agenda y objetivos de la visita