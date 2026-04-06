Quiénes son los dos políticos sanjuaninos que aparecen en la lista de beneficiarios de créditos del Banco Nación y otros

El caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , generó una crisis dentro del seno del Gobierno cuyo final nadie puede predecir. Pero a su vez, la novedad de la compra de un departamento en la zona más exclusiva de Caballito generó como efecto colateral que trascendieran datos sobre créditos hipotecarios contraídos en el Banco Nación por figuras del oficialismo. Créditos muy onerosos que involucraron incluso a legisladores nacionales como Mariano Campero y Alejandro Bongiovanni, quienes accedieron a los mismos cuando todavía no formaban parte formal de La Libertad Avanza, pero sí contribuían con sus votos en las sesiones, como cercanos al oficialismo que eran. Ellos ya hicieron sus descargos por redes sociales. En la nómina que dio a conocer el sitio especializado parlamentario.com aparecen dos famosos políticos sanjuaninos: el senador libertario Bruno Olivera y la ex diputada nacional uñaquista Ana Fabiola Aubone.

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La semana cerró con la difusión de un listado mucho más amplio, que incluye los créditos contraídos por diputados, senadores y altos funcionarios y al que accedió parlamentario.com. Son 50 los nombres que aparecen y la novedad radica en que si bien los que figuran son en su mayoría oficialistas, también hay miembros de todos los partidos. De hecho, el segundo lugar de este “top 50” corresponde a un opositor, el diputado de Provincias Unidas Ignacio García Aresca, quien debe alrededor de 520 millones de pesos. No obstante, en su caso, la deuda mayor de este diputado es de $480.363.000 y corresponde a John Deere Credit Compañía Financiera, por maquinaria agrícola. También tiene una deuda hipotecaria de $83.419.000 con el Banco Nación.

En el octavo lugar aparece ya no un legislador, sino un gobernador muy cercano al Gobierno nacional, el tucumano Osvaldo Jaldo, que debe $330 millones, pero no a entidades oficiales, sino privadas: los bancos Macro y Santander, siendo la deuda mayor con el primero, por 351 millones.

Después viene el diputado nacional de LLA Mariano Campero, que contrajo una deuda de $323 millones, seguida por Lorena Villaverde que tiene un crédito del Nación por $277 millones. También acredita una deuda de casi $19 millones con FCA Compañía Financiera.

El senador nacional Francisco Paoltroni acredita una deuda hipotecaria por $300.436.000 con el Banco de la Ciudad de Buenos Aires; en tanto que ya mencionado Alejandro Bongiovanni tiene un crédito de $255 millones con el Nación.

A continuación aparece un diputado del PRO, el pampeano Martín Maquieyra, quien también tomó un crédito del Banco Nación por $213.292.000.

El exdiputado nacional de la Coalición Cívica Juan Manuel López tiene también un crédito hipotecario con el Banco Nación por valor de $199.267.000. Mientras que la diputada kirchnerista Ana María Ianni debe 180 millones de pesos, aunque en su caso la deuda se reparte entre el BNA, con $58.274.000 y el Credicoop de su compañero de bancada Carlos Heller, al que adeuda $240.175.000.

La diputada de LLA María Virginia Gallardo tiene un crédito hipotecario con el Banco Nación por $159.769.000.

Por su parte, la diputada nacional massista Jimena López tiene un crédito hipotecario también, pero su deuda es con una entidad privada: el Banco Macro, por $148.553.000.

El diputado libertario Federico Pelli, quien se recupera de las heridas infringidas por un militante peronista que le propinó un cabezazo en el rostro semanas atrás, debe $146.185.000 al BNA; al tiempo que la diputada de Elijo Catamarca Fernanda Ávila tiene un crédito hipotecario también con el Nación, por $140.624.000.

image Fabiola Aubone, ex diputada nacional del PJ por San Juan.

La exdiputada tucumana Paula Omodeo, cercana al oficialismo, tiene un crédito hipotecario de $182 millones, pero no es de una entidad oficial, sino del Santander.

Están también la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti, con un crédito hipotecario del Nación por $109.209.000; y la diputada radical de Provincias Unidas Mariela Coletta, cuya deuda hipotecaria es con el Ciudad, por $106.100.000.

A continuación aparece a otro diputado nacional, en este caso de Unión por la Patria, el salteño Ernesto “Pipi” Alí, quien tomó un crédito hipotecario de $130.350.000 del Banco Supervielle. Su compañero de bancada Itai Hagman acredita un crédito hipotecario con el Banco Galicia, por 84 millones de pesos.

Otro exlegislador que aparece es el radical hoy secretario de Desregulación Alejandro Cacace, cuyo crédito hipotecario es con el Supervielle y por 60 millones de pesos.

Sobre el final de este listado figura el senador sanjuanino de La Libertad Avanza, Bruno Olivera Lucero, cuyo crédito hipotecario es con el Industrial and Commercial Bank of China, y por $32.799.000. A esa misma entidad bancaria le debe $24.959.000 el rionegrino Sergio Capozzi, diputado de Provincias Unidas, que también acredita una deuda con el Galicia por $10.803.000.

Ya sobre el final de los 50 primeros aparece la exdiputada sanjuanina de UP Ana Fabiola Aubone, que tomó un crédito hipotecario del Nación por $25.436.000 y otro con el Supervielle por $21.182.000.

Y cierra este listado al que accedió parlamentario.com la senadora chubutense Edith Terenzi, cuya deuda es con Rombo Compañía Financiera, por $16.667.000.

(Fuente: parlamentario.com)