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Los "pecadores" de Semana Santa: más de 500 detenidos en operativos policiales en San Juan

Con un despliegue especial en zonas turísticas y barrios periféricos, la Policía de San Juan registró medio millar de aprehendidos y puso el foco en el consumo de alcohol al volante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El fin de semana largo de Semana Santa en San Juan dejó un saldo de intensa actividad para las fuerzas de seguridad, con un despliegue que arrojó un total de 501 personas aprehendidas entre la madrugada del jueves y la mañana del lunes. El Comisario General Pablo Torres, jefe de la Dirección D3, explicó que este servicio especial se implementó debido a la gran afluencia de gente hacia zonas turísticas, especialmente hacia el paraje de Vallecito.

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Durante las jornadas de mayor concurrencia, se establecieron cuatro filtros de seguridad en la Senda del Peregrino donde se realizaron requisas exhaustivas a los caminantes para retirarles toda clase de bebidas alcohólicas, informó el funcionario policial este lunes en diálogo con Canal 13 San Juan.

Los excesos se manifestaron principalmente en infracciones viales y disturbios menores. Según detalló Torres, se labraron más de 200 actas de infracción en toda la provincia a través de la División Tránsito y la Policía Caminera. En las inmediaciones de Vallecito, la rigurosidad de los controles resultó en la radiación de 9 motos y 4 automóviles debido a que sus conductores dieron positivo en los test de alcoholemia.

El jefe policial señaló que en estas fechas el objetivo primordial es evitar que la gente transite bajo los efectos del alcohol hacia los destinos turísticos.

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En cuanto a la naturaleza de las detenciones, el Comisario precisó que, del total de aprehendidos, 22 corresponden a causas penales y 21 a hechos detectados bajo el sistema de flagrancia. Además, se registraron intervenciones mínimas por consumo de sustancias prohibidas en operativos móviles que trabajaron en conjunto con la justicia federal.

Torres subrayó la importancia de la presencia policial en los barrios para prevenir delitos, utilizando un "mapa de calor" delictivo que identifica a las zonas sur y norte como las más conflictivas, en particular Rawson, Chimbas y sectores de Pocito.

El control contó con la participación de 2.800 efectivos policiales que realizarán controles viales, patrullajes permanentes y tareas de prevención en rutas, calles y departamentos turísticos.

El operativo no estuvo exento de incidentes de gravedad. Como se sabe, se reportó el fallecimiento de un hombre que se desplomó por causas naturales mientras ascendía la Cuesta de las Vacas, siendo este el hecho más relevante de la jornada en Vallecito. Por otro lado, un ciclista oriundo de Mendoza, de apellido Carrizo, sufrió un grave accidente al ser embestido por un vehículo mientras regresaba de cumplir una promesa a la Difunta Correa, resultando con traumatismo de tórax y tres costillas fracturadas.

Torres destacó una tendencia positiva: aseguró que el nivel de incidentes bajó muchísimo con respecto a otras Semanas Santas, tanto en cantidad de aprehendidos como en el secuestro de alcohol.

El jefe de la D3 resaltó la conformidad de los ciudadanos con el despliegue realizado, asegurando que la gente agradeció la presencia policial tanto de caminantes como de movilidades. Torres concluyó reafirmando el compromiso de la fuerza al expresar que el trabajo policial lo hacen todos los días, pero en estos días de festividad se incrementan los servicios para preservar el orden público.

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