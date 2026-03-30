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Operativo

Tras un fin de semana con altos índices de alcoholemia, San Juan refuerza los controles para Semana Santa

El operativo para los próximos días contará con cientos de efectivos distribuidos en los puntos de mayor fe y turismo, buscando evitar los excesos registrados en la reciente Cabalgata de la Fe.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Juan viene de atravesar un fin de semana a full en materia de seguridad, con la superposición de eventos como el partido de San Martín, la Cabalgata de la Fe y el Iron Man. El jefe del D3, comisario Pablo Torres, destacó que los controles viales fueron claves, especialmente durante el ascenso hacia el paraje de la Difunta Correa, donde se detectaron conductores en estado de ebriedad que ponían en riesgo la vida propia y de terceros. En este contexto, la Policía de San Juan ya tiene diagramado un ambicioso despliegue para los días de Semana Santa, priorizando la prevención en las rutas y los centros de mayor convocatoria.

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El balance del último operativo dejó una señal de alerta respecto al consumo de alcohol. Torres precisó que, durante la subida de los acompañantes de la cabalgata el día sábado, se radiaron 16 vehículos y se labraron 17 actas por alcoholemia positiva. El dato más preocupante fue el nivel de intoxicación detectado, ya que el jefe policial confirmó que el registro más alto fue de 1.6 gramos de alcohol en sangre, cuando lo permitido para conductores particulares es 0.5 y para profesionales es cero.

"Ya con un punto menos la reacción no es la misma. Uno cree que está bien, pero no es la reacción en un momento que tiene que realizar alguna maniobra de emergencia, no coordina bien sus acciones", explicó Torres para graficar el peligro de conducir bajo esos efectos.

Además de las infracciones viales, en el marco de los shows artísticos de la cabalgata se produjeron ocho aprehensiones por desmanes y una mujer resultó herida con un corte en la cabeza tras ser golpeada por un elemento contundente.

Lo que se viene para Semana Santa

El operativo para la inminente Semana Santa estará marcado por un fuerte despliegue de personal de a pie y unidades móviles en diversos puntos geográficos de la provincia de manera simultánea. El foco principal estará puesto en el paraje de la Difunta Correa, donde se estima la presencia de aproximadamente 300 efectivos policiales distribuidos en tres turnos de ocho horas para garantizar la cobertura total y evitar el agotamiento de los agentes.

Por otro lado, la zona de las Sierras Azules en Zonda contará con la custodia de ochenta efectivos, mientras que en el departamento Iglesia, con motivo del Kitefest que comienza con acreditaciones desde el miércoles, se afectarán 40 funcionarios policiales. A estas cifras se suma el personal de las departamentales de Calingasta y Jáchal, que trabajarán bajo demanda según el movimiento de turistas, además de la vigilancia especial para la vigilia del 2 de abril en Plaza España y la cobertura de la final de ciclismo de ruta en la zona de La Bebida y Marquesado el día sábado.

La estrategia de seguridad no solo se limitará a la presencia en los predios, sino que será fundamentalmente vial para evitar siniestros en los accesos a los departamentos y zonas de fe. "La parte vial va a estar en todo, en todos los focos que tenemos de concurrencia de público. La parte vial es fundamental para que nosotros evitemos algún accidente", remarcó el jefe del D3 en declaraciones a Radio Sarmiento este lunes.

El plan incluye la disposición de personal a pie para asistir y orientar a los ciudadanos, entendiendo que tras las mejoras en la infraestructura de la Difunta Correa la afluencia de gente creció notablemente los fines de semana.

El comisario Torres hizo un llamado final a los sanjuaninos, pidiendo a la comunidad que respete las señales de tránsito, no exceda las velocidades permitidas y, fundamentalmente, que evite el consumo de alcohol si va a estar al frente de un volante para que la familia pueda disfrutar sin lamentar tragedias.

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