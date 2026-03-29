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Balance

Sin accidentes de tránsito y sólo 8 contravenciones, el resultado del operativo policial en la Cabalgata

En medio de un importante trabajo de prevención, la XXXV Cabalgata de Fe a la Difunta Correa, de la que participaron 40.000 personas, se vivió sin mayores inconvenientes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Balance: tras el desarrollo de la XXXV Cabalgata de Fe a la Difunta Correa, el resultado del operativo policial.

Balance: tras el desarrollo de la XXXV Cabalgata de Fe a la Difunta Correa, el resultado del operativo policial.

La XXXV edición de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa concluyó con un balance altamente positivo en materia de seguridad, según informaron desde la Policía a Tiempo de San Juan. El evento, que reunió a unas 40.000 personas en el predio y zonas de influencia, se desarrolló sin incidentes de magnitud y con un operativo que cumplió con los objetivos de prevención y control.

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Uno de los datos más destacados fue la ausencia total de siniestros viales durante el desarrollo de la tradicional manifestación de fe, que cada año convoca a miles de jinetes y promesantes. En ese contexto, el despliegue policial incluyó 75 efectivos destinados a custodiar el traslado desde el punto de partida, ubicado detrás de la Terminal de Ómnibus, hasta la llegada al departamento Caucete.

Para la pernoctación en ese departamento se sumaron 25 efectivos adicionales, mientras que el sábado el operativo fue reforzado con otros 80 uniformados en el paraje de la Difunta Correa, donde se concentró la mayor afluencia de público desde las 10 de la mañana.

Las tareas se organizaron de manera coordinada entre distintas áreas. La Dirección D-7 Tránsito, junto a Águilas de Tránsito, tuvo a su cargo la implementación de cortes y el ordenamiento vehicular en accesos y calles perimetrales. Por su parte, la Dirección D-9 Bomberos garantizó la cobertura preventiva y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) llevó adelante la coordinación general del operativo, con monitoreo permanente y enlace entre las distintas áreas intervinientes. Además, se dispuso un COE fijo en las inmediaciones del escenario, conectado al sistema de seguridad CISEM 911 y con vigilancia a través de una cámara domo instalada dentro del predio.

En cuanto a intervenciones, se registraron 8 contravenciones durante toda la jornada. Asimismo, cuatro menores que se habían extraviado fueron rápidamente localizados y restituidos a sus familias en buen estado de salud.

Por otro lado, cinco personas debieron ser asistidas en el centro de salud dispuesto en el lugar, sin que se reportaran situaciones de gravedad.

Desde la fuerza destacaron que el evento se desarrolló en un marco de normalidad y con condiciones climáticas favorables, lo que contribuyó al normal desenvolvimiento de las actividades.

Como conclusión, las autoridades remarcaron que, "el dispositivo de seguridad y prevención funcionó conforme a lo planificado, con monitoreo constante y una coordinación efectiva entre todos los recursos afectados, lo que permitió que la tradicional cabalgata se viviera de manera ordenada y segura".

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