Detuvieron a un sospechoso de disparar y herir a un hincha en las afueras de la cancha de Desamparados: también cayó un joven por tener cocaína
El procedimiento se realizó este lunes en un domicilio del Barrio Aramburu, en el marco de una investigación por un hecho ocurrido semanas atrás. En el lugar, los efectivos avanzaron con detenciones y secuestros vinculados tanto a la causa principal como a un hallazgo de estupefacientes. Todo se desprende de los disturbios registrados en la previa del partido del "Víbora" y Marquesado.
El operativo se realizó en horas de la mañana en un departamento del barrio Aramburu, en Rivadavia, luego de una serie de tareas investigativas vinculadas a una causa por portación de arma de fuego sin autorización legal. En el lugar fue detenido Diego Maximiliano Castro, de 34 años, señalado como el presunto autor del disparo que lesionó a Facundo Cabello a mediados de marzo. Durante el allanamiento, se secuestró un teléfono celular, aunque no se encontraron armas de fuego.
De manera paralela, en una de las habitaciones del domicilio, los efectivos hallaron 57 envoltorios de cocaína y dos compactos, que totalizaron 305 gramos de la sustancia, además de $954.000 en efectivo. Por este hecho, fue detenido Uriel Agustín Olivares Castro, de 20 años, y se dio intervención a las autoridades federales, que ordenaron su traslado junto con la droga incautada.
El hecho que originó la investigación
La causa se remonta al 15 de marzo de 2026, alrededor de las 20:40, cuando se produjeron incidentes en la previa de un partido entre Sportivo Desamparados y Marquesado por la Liga Sanjuanina. En medio de una gresca de gran magnitud entre hinchas, Facundo Cabello resultó herido por un disparo de arma de fuego en uno de sus pies.
En un primer momento, el hecho fue interpretado como una bala perdida. Sin embargo, con el avance de la investigación, el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios, los investigadores lograron identificar a Castro como el presunto autor del disparo, lo que derivó en el allanamiento concretado este lunes.
Violencia dentro y fuera de la cancha
Según se había reconstruido tras el episodio, los disturbios comenzaron cuando los simpatizantes ingresaban al estadio, en inmediaciones de las calles Roger Ballet y Augusto Echegaray. En ese contexto se produjo la pelea que terminó con el disparo.
Pese a los incidentes, el partido se disputó con normalidad y terminó con victoria de Desamparados por 2 a 0. No obstante, durante el encuentro también se registraron nuevos enfrentamientos en la tribuna, presuntamente vinculados a una disputa interna entre hinchas por la colocación de una bandera.