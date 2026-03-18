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Apareció un video de la gresca en la cancha de Sportivo Desamparados donde un hincha terminó herido de un disparo

En las imágenes se puede ver cómo en el ingreso al estadio se inicia el problema que después siguió en la tribuna oficial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Lo único que se sabía hasta ahora era que un joven había sido lesionado por un proyectil que no tiene autor identificado y que los investigadores calificaron como una bala perdida. Ahora se conoció una filmación de la trifulca que hubo al comienzo del partido.

Fuentes del caso manifestaron que esta pelea se desarrolló cuando los hinchas estaban ingresando a la cancha el pasado domingo en la noche. Ahí comenzó la batahola -por razones desconocidas- y Facundo Cabello recibió el disparo en uno de sus pies, exactamente en la zona del empeine.

A pesar de ese enfrentamiento, el partido se desarrolló con normalidad y Sportivo le ganó a su par de Marquesado por 2 a 0. En medio del match, se registró el momento cuando en la tribuna oficial (donde siempre se posiciona la barra brava) también hubo un enfrentamiento que, al parecer, sería consecuencia de lo ocurrido en las afueras del estadio.

Sobre esta pelea en la tribuna, también se supo que, según un medio deportivo que cubría el encuentro, el conflicto se habría originado por una bandera en particular. Según detalló, una parte de los hinchas se habría negado a que el "trapo" del Barrio Aramburu fuera colgado en el alambrado.

En el video al que tuvo acceso Tiempo de San Juan, se puede ver cómo los hinchas se van acercando a la institución víbora. Muchos de ellos se quedan mirando hacia un sector y, segundos después, un grupo de personas comienza a pelear en la esquina de Roger Ballet y Augusto Echegaray. En ese momento se escuchó la detonación del arma de fuego y el joven terminó herido.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El encuentro entre Sportivo Desamparados y Marquesado por la Liga Sanjuanina quedó a un lado por los incidentes ocurridos al inicio del mismo, donde un joven terminó herido de un disparo. Lo único que se sabía hasta ahora era que un joven había sido lesionado por un proyectil que no tiene autor identificado y que los investigadores calificaron como una bala perdida. Ahora se conoció una filmación de la trifulca que hubo al comienzo del partido. Fuentes del caso manifestaron que esta pelea se desarrolló cuando los hinchas estaban ingresando a la cancha el pasado domingo en la noche. Ahí comenzó la batahola -por razones desconocidas- y Facundo Cabello recibió el disparo en uno de sus pies, exactamente en la zona del empeine. Más info en @tiempodesanjuan #sportivo #herido #violenciaenelfútbol #tiempodesanjuan"
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El caso está en manos de la UFI Genérica y se trabaja en conjunto con miembros de la Comisaría 4ta.

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