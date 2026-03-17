Clima caliente en Puyuta: uno a uno, todos los golpes que sacudieron a Desamparados este año

Sportivo Desamparados volvió a quedar en el ojo de la escena y esta vez fue por un enfrentamiento entre sus hinchas. Los fanáticos se trenzaron a golpes en pleno partido frente a Marquesado y la batalla continuó en las afueras del club, donde uno de ellos terminó baleado en un pie. Esta historia sumó otro capítulo para el olvido en lo que va del año del Víbora: uno a uno, los momentos que sacudieron al plantel del barrio Patricias Sanjuaninas.

El primero de ellos ocurrió a los pocos días de terminar el 2025, y sin duda marcó el comienzo de este nuevo Desamparados . El 29 de diciembre, el club lanzó un comunicado sobre la salida del ídolo Omar "Coneja" Díaz y lo que llamó la atención, fue que en menos de 20 minutos informaron que Mauricio Del Cero iba a ser su reemplazante.

image Así el club le daba la bienvenida a Mauricio Del Cero.

2. Las renuncias de la mesa chica alteraron los papeles:

Una semana después, las noticias volvieron a reflotar en el Puyuta. Raúl Sánchez, quien hasta ese entonces era vicepresidente del club, decidió dar un paso al costado y presentó su renuncia, apuntando directamente al presidente Martín Sassul y a su círculo cercano por lo que calificó como “apatía y silencio”. Esta noticia tomó por sorpresa a socios, jugadores y a la dirigencia, justamente cuando el club encaraba un proceso de reestructuración tras un año complicado en lo deportivo.

La salida de Sánchez de la Comisión Directiva de Sportivo Desamparados marcó un quiebre en una alianza que había generado grandes expectativas tras las elecciones del 15 de agosto. El dirigente había asumido como vicepresidente luego de la unificación de listas con Sassul, una estrategia que permitió imponerse en las elecciones. Sin embargo, la convivencia política se desgastó rápidamente: según expresó el propio Sánchez en redes sociales, su renuncia -presentada el 6 de enero- se debió a la falta de participación en decisiones clave y a lo que definió como “apatía y silencio” por parte del presidente y su entorno, en un mensaje cargado de decepción y acompañado por el escudo de la institución.

image El posteo de Raúl Sánchez en su estado de WhatsApp.

3. Salidas inesperadas en pleno campeonato

Cuando todo parecía acomodarse, otra noticia inesperada salió de Sportivo: un comunicado y dos jugadores afuera. En pleno Torneo Apertura del fútbol sanjuanino, a través de un comunicado dieron a conocer que Emanuel Gil y Jesús Vila no iban a ser tenido más en cuenta en el primer equipo. Según anunciaron, el primero de ellos se "desvinculó de común acuerdo" y el segundo, le habría faltado el respeto al club y es por eso que decidieron despedirlo y desearle éxitos en su carrera deportiva.

image Jesús Vila y Emanuel Gil, los jugadores que no siguieron en Desamparados.

4. Enfrentamiento de la hinchada y un herido de bala

Un grave episodio de violencia se registró el domingo por la noche en las inmediaciones de la cancha de Sportivo Desamparados, donde una persona resultó herida de bala y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson. Si bien en un primer momento se generó preocupación por lo ocurrido, fuentes judiciales indicaron que la víctima -identificada como Facundo Cabello- se encuentra fuera de peligro, tras sufrir una lesión en el empeine. La investigación quedó en manos de la UFI Genérica, que busca determinar cómo se produjo el disparo y quién fue el responsable.

De acuerdo a las versiones recabadas por Tiempo de San Juan, el hecho no ocurrió dentro del estadio durante el partido ante Marquesado, aunque sí se registraron incidentes en las tribunas entre distintas facciones de la hinchada. Testigos señalaron que el conflicto se habría originado por la colocación de una bandera, lo que derivó en corridas y momentos de alta tensión. Se sospecha que estos disturbios desencadenaron la utilización de un arma de fuego en las afueras del predio, aunque hasta el momento no hay detenidos debido al desorden generado en el lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2033648692008198323?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2033648692008198323%7Ctwgr%5E01ddbacc179fa124225962478cf69c8d80b2ec78%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fpoliciales%2Fun-enfrentamiento-las-afueras-la-cancha-desamparados-termino-un-herido-bala-n425525&partner=&hide_thread=false Los incidentes en la tribuna de Desamparados. Habrían sido antesala del herido de bala en las afueras del club (créditos a La Bandurria) pic.twitter.com/mGyt4knSAZ — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 16, 2026

El club difundió un comunicado oficial luego del violento episodio ocurrido en las inmediaciones de su estadio. A raíz de esto, la comisión directiva hizo un posteo en sus redes en el que manifestó su “profundo pesar por los hechos de violencia ocurridos en las inmediaciones del estadio” y expresó su solidaridad con el joven herido y su familia, deseándole una pronta recuperación.

COMUNICADO DE PRENSA

Desde el Club Sportivo Desamparados lamentamos profundamente los hechos de violencia ocurridos en las inmediaciones del estadio en la jornada de ayer, los cuales son de público conocimiento.

En primer lugar, queremos expresar nuestra solidaridad con el joven que resultó herido y con su familia, deseándole una pronta recuperación en este difícil momento.

Es importante aclarar que los incidentes se produjeron fuera del estadio y totalmente al margen de la organización del evento deportivo, tratándose —según la información que ha trascendido— de una situación vinculada a conflictos internos entre personas que integran la hinchada, algo que es completamente ajeno a la institución.

Durante el desarrollo del encuentro, se registraron algunos alternados aislados en el sector de la popular Este, las cuales fueron rápidamente controladas y no pasaron a mayores, permitiendo que el partido continuara y finalizara con total normalidad.

Asimismo, queremos destacar y agradecer el profesionalismo y la labor del operativo policial dispuesto para el encuentro, que permitió que el espectáculo deportivo se desarrollara con normalidad y que el público pudiera vivir el partido con tranquilidad dentro del estadio.

Como institución reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a las autoridades competentes para fortalecer las condiciones de seguridad en cada evento deportivo que se realice en nuestra cancha.

También lamentamos profundamente que hoy el Club Sportivo Desamparados sea noticia por hechos de esta naturaleza y no por el gran momento que atraviesa en lo futbolístico y por el crecimiento que viene mostrando como institución, fruto del trabajo de dirigentes, jugadores, colaboradores y de toda la familia puyutana.

Nuestro objetivo seguirá siendo siempre el mismo: que la familia de Desamparados pueda asistir a la cancha con tranquilidad, disfrutar del fútbol y acompañar al equipo en un ambiente de respeto y paz.

Comisión Directiva

Club Sportivo Desamparados