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Nuevos objetivos

Lo echaron de Desamparados, estuvo sin club y ahora debutó en un clásico del Víbora para pelear el ascenso

Hace poco más de una semana, el jugador quedó libre luego de que Sportivo Desamparados comunicara su desvinculación. Del silencio a firmar como refuerzo de un club que pelea volver a la máxima categoría del fútbol sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La salida de Emanuel Gil de Sportivo Desamparados todavía sigue dando que hablar. Hace poco más de una semana, el club víbora comunicó que el defensor se desvinculaba de la institución de común acuerdo y, a partir de esa decisión, el jugador quedó en condición de libre en plena disputa del campeonato local.

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Tras conocerse la noticia, Gil optó por el bajo perfil. El defensor decidió no hacer declaraciones públicas ni levantar demasiado la voz luego de su salida, mientras aguardaba una nueva oportunidad para continuar su carrera. Sin embargo, Tiempo de San Juan pudo saber que su partida no fue de común acuerdo, como suele ocurrir en muchos casos, sino que desde el club le comunicaron que no iba a seguir siendo considerado dentro del plantel.

La decisión se dio en medio de la competencia oficial, algo que llamó la atención. En cuestión de días, el defensor pasó de formar parte del plantel de Desamparados a encontrarse sin club.

Pero el fútbol siempre tiene revancha rápida. Y quien se movió con velocidad fue su clásico de barrio, Del Bono, uno de los equipos grandes del ascenso sanjuanino. El conjunto de la Esquina Colorada, que pelea por volver a la Primera del fútbol local, no dudó en sumar al defensor para reforzar su plantel en la lucha por el objetivo del ascenso.

Este fin de semana, el defensor tuvo su estreno con la camiseta de Del Bono, iniciando una nueva etapa después de una salida inesperada del Víbora.

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