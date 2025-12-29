Golpe bajo en Puyuta: Coneja Díaz dejó de ser el técnico de Sportivo Desamparados

Sportivo Desamparados atraviesa horas agitadas en Puyuta. Omar 'Coneja' Díaz dejó de ser el director técnico del Víbora a poco más de un mes de haber asumido en el cargo, tras reemplazar a Gerardo Pinto. La noticia cayó como un balde de agua fría en el mundo puyutano, en medio de un proceso que todavía estaba dando sus primeros pasos.

La salida del entrenador fue confirmada por la propia institución a través de sus redes sociales, donde el club comunicó de manera escueta: "Daniel Díaz dejó de ser el técnico de Sportivo Desamparados". Sin mayores precisiones, el mensaje oficial marcó el final de un ciclo breve y con expectativas que no llegaron a consolidarse, tras la derrota frente a Unión en la final del Clausura y la prematura eliminación del Regional Amateur.

De esta manera, el club del barrio Patricias Sanjuaninas vuelve a quedar sin conductor futbolístico y deberá moverse rápido para reordenar el rumbo antes de la pretemporada.

El comunicado de Sportivo Desamparados:

image

El nombre que suena en Puyuta para reemplazar al Coneja Díaz:

Desamparados oficializó la salida del entrenador y ya trabaja contrarreloj para cerrar a su sucesor, que podría anunciarse en las próximas horas. El principal apuntado es Mauricio Del Cero, histórico capitán y pieza fundamental del equipo que logró el ascenso a la B Nacional en 2011. El técnico viene de sumar experiencias en Rivadavia, Colón y Unión.