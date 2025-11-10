Desamparados se quedó sin DT y en su lugar asumió un histórico

Luego de la derrota de Desamparados frente a Peñaflor por 2 a 1, el director técnico dio un paso al costado y en su lugar asumió un histórico de la institución. Se trata de Omar Daniel 'Coneja' Díaz , quien cumplía funciones como ayudante de campo y que ahora quedará al frente del plantel superior tras la salida de Gerardo Pinto .

A través de un comunicado oficial, el club dio a conocer la novedad en sus redes sociales y agradeció la tarea del DT. "Agradecemos profundamente su compromiso, profesionalismo y dedicación durante el tiempo que formó parte de nuestra institución", expresaron.

Pinto se hizo cargo de la conducción cuando el plantel había quedado a la deriva y se entrenaba a las órdenes del defensor Nicolás Córdoba. Fue por ello que su llegada para el desafío del Regional Amateur se presentó como auspiciosa. Sin embargo, los resultados negativos signaron su paso. Es que el Puyutano apenas suma dos puntos, se encuentra en el último lugar de la tabla y le toca enfrentarse al puntero, a Colón Junior, en la próxima fecha.

Díaz tuvo su primera experiencia como DT con Juventud Zondina en 2021 y con el Víbora mantiene una relación especial. Allí se formó, fue capitán y se convirtió en el referente máximo del equipo. Fue parte del conjunto sanjuanino cuando estuvo en la B Nacional y, aunque fue más suplente que titular, ocupó un lugar en la fila de los futbolistas que enfrentaron a River y Rosario Central.