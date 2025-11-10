lunes 10 de noviembre 2025

Tras la derrota

Desamparados se quedó sin DT y en su lugar asumió un histórico

A través de un comunicado oficial, desde el club dieron a conocer la novedad como consecuencia de la salida de Gerardo Pinto. El sucesor será Omar Daniel 'Coneja' Díaz, quien cumplía la función de ayudante de campo. Último en la tabla, el Víbora enfrentará al líder, Colón Junior, en la próxima fecha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
5

Luego de la derrota de Desamparados frente a Peñaflor por 2 a 1, el director técnico dio un paso al costado y en su lugar asumió un histórico de la institución. Se trata de Omar Daniel 'Coneja' Díaz, quien cumplía funciones como ayudante de campo y que ahora quedará al frente del plantel superior tras la salida de Gerardo Pinto.

Foto captura: Línea de Tres
Regional Amateur

Video: le marcó un doblete a Desamparados y hasta se sacó la camiseta ¡para mostrar un tatuaje de San Martín!
tole llevo un changuito al piso de telesol tras el triunfo de boca y desato un momento viral
Superclásico

Tole llevó un changuito al piso de Telesol tras el triunfo de Boca y desató un momento viral

A través de un comunicado oficial, el club dio a conocer la novedad en sus redes sociales y agradeció la tarea del DT. "Agradecemos profundamente su compromiso, profesionalismo y dedicación durante el tiempo que formó parte de nuestra institución", expresaron.

Pinto se hizo cargo de la conducción cuando el plantel había quedado a la deriva y se entrenaba a las órdenes del defensor Nicolás Córdoba. Fue por ello que su llegada para el desafío del Regional Amateur se presentó como auspiciosa. Sin embargo, los resultados negativos signaron su paso. Es que el Puyutano apenas suma dos puntos, se encuentra en el último lugar de la tabla y le toca enfrentarse al puntero, a Colón Junior, en la próxima fecha.

Díaz tuvo su primera experiencia como DT con Juventud Zondina en 2021 y con el Víbora mantiene una relación especial. Allí se formó, fue capitán y se convirtió en el referente máximo del equipo. Fue parte del conjunto sanjuanino cuando estuvo en la B Nacional y, aunque fue más suplente que titular, ocupó un lugar en la fila de los futbolistas que enfrentaron a River y Rosario Central.

6
Abajo y segundo, de izquierda a derecha, el Coneja D&iacute;az en uno de los planteles m&aacute;s recordados por los hinchas puyutanos&nbsp;

Abajo y segundo, de izquierda a derecha, el Coneja Díaz en uno de los planteles más recordados por los hinchas puyutanos

