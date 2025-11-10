Regional Amateur: todos los resultados del fin de semana y cómo quedaron los equipos sanjuaninos en la tabla de posiciones

En la tarde del domingo se completó la tercera fecha -última de la primera ronda de la fase regular- del Torneo Regional Amateur para los equipos sanjuaninos, con duelos vibrantes y varios que empiezan a perfilarse en la lucha por la clasificación.

En Villa Don Bosco , Peñaflor dio el golpe al vencer 2 a 1 a Sportivo Desamparados . Enzo Vargas fue la gran figura del Canario, autor de los dos tantos del triunfo, mientras que Agustín Torres descontó para el Puyutano sobre el final. Con esta victoria, Peñaflor sumó su primer éxito en el certamen y alcanzó los 4 puntos, apenas uno menos que el líder Colón Junior, que domina la Zona 10 con 5 unidades.

Por su parte, en Albardón, Paso de los Andes se hizo fuerte en casa y goleó 4 a 1 a General Sarmiento. Martín Alaniz brilló con un hat-trick, y Lucas Dilelio completó la cuenta, mientras que Joaquín Chaparro descontó para el visitante. Con este resultado, el conjunto albardonero trepó a 4 puntos en la Zona 8, donde General Belgrano (Media Agua) se mantiene como líder con 9 unidades, seguido por Árbol Verde (Jáchal) con 4.

En la Zona 9, la paridad es total: Atlético Marquesado, Unión (Villa Krause) y Atenas (Pocito) comparten la cima con 3 puntos cada uno, lo que anticipa una segunda vuelta apasionante.

Así quedaron las tablas de posiciones de los equipos sanjuaninos:

tabla posiciones

Los líderes de cada grupo y los mejores segundos avanzarán a la segunda ronda, donde continuarán en la pelea por el ascenso al Federal A.