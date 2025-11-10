lunes 10 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol

Regional Amateur: todos los resultados del fin de semana y cómo quedaron los equipos sanjuaninos en la tabla de posiciones

Peñaflor encendió la ilusión con un triunfazo ante Desamparados y se metió de lleno en la pelea. Paso de los Andes goleó y sigue expectante, mientras que General Belgrano manda en su zona. Todos los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
579217322_3613453628797336_7153951886800431176_n

En la tarde del domingo se completó la tercera fecha -última de la primera ronda de la fase regular- del Torneo Regional Amateur para los equipos sanjuaninos, con duelos vibrantes y varios que empiezan a perfilarse en la lucha por la clasificación.

Lee además
la super final de san martin en mar del plata, con dia y horario confirmado
Por la permanencia

La súper final de San Martín en Mar del Plata, con día y horario confirmado
el dt de ausonia dio su version sobre quien inicio la batalla campal vs sporting club estrella: que dijo
Declaraciones

El DT de Ausonia dio su versión sobre quién inició la batalla campal vs Sporting Club Estrella: qué dijo

En Villa Don Bosco, Peñaflor dio el golpe al vencer 2 a 1 a Sportivo Desamparados. Enzo Vargas fue la gran figura del Canario, autor de los dos tantos del triunfo, mientras que Agustín Torres descontó para el Puyutano sobre el final. Con esta victoria, Peñaflor sumó su primer éxito en el certamen y alcanzó los 4 puntos, apenas uno menos que el líder Colón Junior, que domina la Zona 10 con 5 unidades.

Por su parte, en Albardón, Paso de los Andes se hizo fuerte en casa y goleó 4 a 1 a General Sarmiento. Martín Alaniz brilló con un hat-trick, y Lucas Dilelio completó la cuenta, mientras que Joaquín Chaparro descontó para el visitante. Con este resultado, el conjunto albardonero trepó a 4 puntos en la Zona 8, donde General Belgrano (Media Agua) se mantiene como líder con 9 unidades, seguido por Árbol Verde (Jáchal) con 4.

En la Zona 9, la paridad es total: Atlético Marquesado, Unión (Villa Krause) y Atenas (Pocito) comparten la cima con 3 puntos cada uno, lo que anticipa una segunda vuelta apasionante.

Así quedaron las tablas de posiciones de los equipos sanjuaninos:

tabla posiciones

Los líderes de cada grupo y los mejores segundos avanzarán a la segunda ronda, donde continuarán en la pelea por el ascenso al Federal A.

Seguí leyendo

Villa Hipódromo se hizo gigante en su cancha y va por la gloria: enfrentará a Del Bono por un lugar en la final

El durísimo parte médico de Maxi Meza tras su lesión en el Superclásico: cuánto tiempo estará sin jugar

Kevin Mac Allister le comunicó a su equipo que fue citado por primera vez a la Selección: la emotiva reacción de sus compañeros

Enzo Fernández, Giuliano, Julián y Molina quedaron desafectados de la Selección Argentina: los motivos

El renacer del Changuito Zeballos: del calvario de las lesiones a su gran noche frente a River

La bronca de Juanfer Quintero tras la derrota ante Boca: "Jamás le haría la cama a Gallardo"

Los resultados que necesita San Martín para quedarse en Primera, sin la necesidad de ir a un partido desempate

La sorprendente sentencia de Messi luego de regresar al Camp Nou: "Ojalá algún día..."

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los resultados que necesita san martin para quedarse en primera, sin la necesidad de ir a un partido desempate
Definición de infarto

Los resultados que necesita San Martín para quedarse en Primera, sin la necesidad de ir a un partido desempate

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado
Video

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín
Tragedia

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito
Conmoción

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad
¡Sorpresa!

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad

Tragedia en San Martín. Foto Tiempo de San Juan
¿Caída casual o los encerraron?

Tragedia en San Martín: una expareja involucrada y un choque fatal bajo sospecha

Te Puede Interesar

Obras públicas, las reformas y la Ley de Glaciares: los temas que Orrego, Santilli y Adorni pusieron sobre la mesa
En Casa Rosada

Obras públicas, las reformas y la Ley de Glaciares: los temas que Orrego, Santilli y Adorni pusieron sobre la mesa

Por Redacción Tiempo de San Juan
La súper final de San Martín en Mar del Plata, con día y horario confirmado
Por la permanencia

La súper final de San Martín en Mar del Plata, con día y horario confirmado

El gramajismo y su alianza estratégica para pararse frente a los preferidos del peronismo
La sucesión

El gramajismo y su alianza estratégica para pararse frente a los preferidos del peronismo

En mayo de 2024 el equipo de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la gestión orreguista, visitó el predio donde se lleva a cabo la construcción del Radio Telescopio Chino-Argentino (CART). 
Postura

Radiotelescopio chino: qué dice el Gobierno de San Juan sobre el pedido de ayuda de la UNSJ

El CIRCOT informó que en noviembre el costo del metro cuadrado en San Juan alcanzó los $1,36 millones, con una variación mínima del 1%. El sector atraviesa una etapa de “cámara lenta” y espera reactivarse en 2026.
Construcción

A cuánto está hoy el metro cuadrado en San Juan: cómo termina el año y el desafío para 2026