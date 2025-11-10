El durísimo parte médico de Maxi Meza tras su lesión en el Superclásico: cuánto tiempo estará sin jugar

Luego del golpazo en el Superclásico , el caos se adueñó de River . La derrota 2-0 ante Boca en una tarde para el olvido dejó muy preocupado a Marcelo Gallardo porque el Millonario profundizó su crisis y puso en serio riesgo su clasificación a la próxima Copa Libertadores, pero también por la grave lesión que sufrió Maximiliano Meza.

Video Kevin Mac Allister le comunicó a su equipo que fue citado por primera vez a la Selección: la emotiva reacción de sus compañeros

El Muñeco sorprendió en la Bombonera e incluyó al mediocampista de 32 en la formación inicial después de cuatro meses: su última titularidad había sido el 25 de junio, en la derrota ante el Inter por el Mundial de Clubes. Luego de ese partido, pasó por el quirófano por una tendinitis en la rodilla izquierda y volvió a jugar el 12 de octubre, en el 0-1 ante Sarmiento en el Monumental.

Se confirmó la grave lesión de Maxi Meza: deberá pasar otra vez por el quirófano

Sin embargo, a menos de un mes de volver a las canchas, Meza cayó tumbado a los 30 minutos del primer tiempo del Superclásico y, entre lágrimas, pidió el cambio con gesto de mucho dolor en la misma zona que había sido intervenida en julio. El primer diagnóstico no fue nada alentador y, tras realizar estudios, se confirmó lo peor.

El ex Independiente sufrió una avulsión (desprendimiento) del tendón rotuliano de la rodilla izquierda y deberá ser operado nuevamente. Los tiempos de recuperación marcan que tendrá entre tres y cuatro meses de recuperación, por lo que se perderá los últimos partidos de River en el Clausura y recién volverá a jugar en 2026.

Las otras bajas de River para visitar a Vélez en un partido decisivo

Para colmo, no será la única que tendrá Gallardo para visitar en la última fecha a Vélez, un duelo trascendental que el Millonario está obligado a ganar para aspirar a meterse en el Repechaje de la Libertadores: Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta llegaron a la quinta amarilla ante Boca y se perderán la "final" en Liniers.