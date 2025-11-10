El polémico penal con el que Aldosivi le ganó a Banfield, en medio de la feroz pelea por la permanencia

El partido que Aldosivi ganó 1 a 0 a Banfield en tiempo de descuento en el Florencio Sola tuvo una tremenda polémica en la definición, con un fallo del referí Luis Lobo Medina que puede ser determinante para que el Tiburón mantenga la categoría. Federico Gino, del equipo marplatense, ingresó al área, tocó la pelota y cayó al piso tras un intento de rechazo de Meriano, del Taladro.

En primera instancia, el juez central no sancionó nada. Pero fue convocado a revisión por el VAR, Fernando Espinoza. Tras una visualización extensa, señal de que no fue fácil de resolver, el árbitro anunció por los altavoces que sancionaba penal por una acción imprudente del defensor del equipo local. La realidad es que al observar la jugada varias veces, no hay una imagen contundente de que demuestre que, aun con temeridad, Meriano haya provocado la caída de Gino.

Hubo mucha resistencia de los jugadores y también de los hinchas, quienes arrojaron elementos contundentes al área para evitar el remate. Finalmente, Gino remató y puso el 1 a 0 del equipo de Guillermo Farré. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlejoGerbaudo1/status/1987677526886604947&partner=&hide_thread=false Le acaban de AFANAR a #Banfield



Luis Lobo Medina cobró este penal en la última jugada del partido a favor de #Aldosivi



Gino cambió por gol y ganó Aldosivi 1 a 0.



pic.twitter.com/YdYKKLbRou — Ale (@AlejoGerbaudo1) November 10, 2025

