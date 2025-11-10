lunes 10 de noviembre 2025

Amistoso ante Angola

Enzo Fernández, Giuliano, Julián y Molina quedaron desafectados de la Selección Argentina: los motivos

La Selección Argentina sufre la baja de varios de los convocados para el encuentro en Ruanda, por la última fecha FIFA de 2025.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez no jugarán en Angola por no llegar a tiempo con el protocolo sanitario de vacunas. Enzo Fernández se lo pierde por lesión

Lionel Scaloni desafectó a Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone de la Selección Argentina y se perderán al amistoso ante Angola del viernes 14 en el Estadio 11 de noviembre de Luanda, en la última fecha FIFA de 2025.

La AFA informó a través de un escueto comunicado que Enzo Fernández tiene un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación en el Chelsea.

En tanto que Nahuel Molina Lucero, Julián Álvarez y Giuliano Simeone quedaron al margen debido a que no llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola.

Habrá que ver quiénes decide que sean sus reemplazantes, ya que esos trámites sanitarios dejaría a todos en las mismas condiciones, por lo que sería más que complicado que por ejemplo convoque a Marcos Acuña, quien recibió la quinta amarilla en el Superclásico con River Plate perdió feo con Boca Juniors.

Diferente es el caso de Leandro Paredes, quien a pesar que el Xeneize ya se metió en los playoffs del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional y en la próxima Copa Libertadores, no será llamado.

FUENTE: Crónica

