Enzo Fernández, Giuliano, Julián y Molina quedaron desafectados de la Selección Argentina: los motivos

Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez no jugarán en Angola por no llegar a tiempo con el protocolo sanitario de vacunas. Enzo Fernández se lo pierde por lesión

Lionel Scaloni desafectó a Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone de la Selección Argentina y se perderán al amistoso ante Angola del viernes 14 en el Estadio 11 de noviembre de Luanda, en la última fecha FIFA de 2025.

La AFA informó a través de un escueto comunicado que Enzo Fernández tiene un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación en el Chelsea .

En tanto que Nahuel Molina Lucero, Julián Álvarez y Giuliano Simeone quedaron al margen debido a que no llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola.

Habrá que ver quiénes decide que sean sus reemplazantes, ya que esos trámites sanitarios dejaría a todos en las mismas condiciones, por lo que sería más que complicado que por ejemplo convoque a Marcos Acuña, quien recibió la quinta amarilla en el Superclásico con River Plate perdió feo con Boca Juniors.

Diferente es el caso de Leandro Paredes, quien a pesar que el Xeneize ya se metió en los playoffs del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional y en la próxima Copa Libertadores, no será llamado.

