lunes 10 de noviembre 2025

Los resultados que necesita San Martín para quedarse en Primera, sin la necesidad de ir a un partido desempate

Al Verdinegro le queda el duelo con Aldosivi, el otro comprometido en la lucha por la permanencia. Final en Mar del Plata y a esperar el resultado del Tomba. Todas las opciones que tiene el Verdinegro para no descender.

Después de una fecha llena de resultados adversos, finalmente se dio el que San Martín necesitaba: la derrota de Godoy Cruz. La victoria de Atlético Tucumán sobre el Tomba le devolvió al Verdinegro la posibilidad de depender de sí mismo en la pelea por mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.

El panorama es claro: si San Martín gana en Mar del Plata ante Aldosivi, el Tiburón descenderá por los promedios. A partir de ahí, el foco se trasladará a Mendoza, donde Godoy Cruz recibirá a Riestra, equipo que también se juega mucho, ya que pelea por meterse en el repechaje de la Copa Libertadores.

Si los de Concepción logran el triunfo y el Tomba empata o pierde, el conjunto sanjuanino continuará en Primera. En ese escenario, los descendidos serían Aldosivi (por promedio) y Godoy Cruz (por tabla anual).

Pero si San Martín y Godoy Cruz ganan sus respectivos partidos, la historia no estará cerrada: habrá que jugar un partido desempate entre ambos para definir el segundo descenso. En igualdad de puntos o promedios, la diferencia de gol no cuenta; el reglamento establece que el desempate debe resolverse en un partido mano a mano.

De esta manera, la última fecha promete ser de infarto. Tres equipos -San Martín, Godoy Cruz y Aldosivi- pelean por evitar los dos boletos a la Primera Nacional. Por ahora, no se anunciaron oficialmente las fechas ni los horarios de los encuentros, aunque se espera que la definición se juegue en simultáneo.

La tabla de los promedios

La tabla anual

