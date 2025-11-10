lunes 10 de noviembre 2025

Villa Hipódromo se hizo gigante en su cancha y va por la gloria: enfrentará a Del Bono por un lugar en la final

El equipo rawsino venció 3 a 1 a Federico Picón y se metió en las semifinales del reducido por el segundo ascenso a la Primera del fútbol sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Villa Hipódromo vivió una jornada inolvidable este domingo en su cancha, cuando se impuso 3 a 1 frente a Federico Picón y consiguió el pase a las semifinales del reducido por el segundo ascenso a Primera División.

El conjunto rawsino mostró carácter y contundencia para quedarse con un triunfo que lo mantiene en carrera por el sueño de subir de categoría. Alexis Pasten abrió el marcador y Renzo Quintana fue la figura del encuentro al convertir dos goles que liquidaron la historia. Alex Morán descontó para el elenco del Quinto Cuartel, pero no alcanzó para revertir el resultado.

Con este triunfo, el plantel de Villa Hipódromo deberán visitar a Del Bono en semifinales, en un partido único que definirá a uno de los finalistas del reducido. En caso de igualdad en los 90 minutos, la clasificación se resolverá por penales.

En la otra llave, Juventud Ullunera recibirá a Defensores de Argentinos, completando el cuadro de los cuatro mejores.

Cabe destacar que Villa Ibáñez se llevó el primer ascenso a la Primera División de la Liga Sanjuanina.

Foto: Gentileza Juan Zalazar

