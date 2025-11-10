Villa Hipódromo se hizo gigante en su cancha y va por la gloria: enfrentará a Del Bono por un lugar en la final

Villa Hipódromo vivió una jornada inolvidable este domingo en su cancha, cuando se impuso 3 a 1 frente a Federico Picón y consiguió el pase a las semifinales del reducido por el segundo ascenso a Primera División .

El conjunto rawsino mostró carácter y contundencia para quedarse con un triunfo que lo mantiene en carrera por el sueño de subir de categoría. Alexis Pasten abrió el marcador y Renzo Quintana fue la figura del encuentro al convertir dos goles que liquidaron la historia. Alex Morán descontó para el elenco del Quinto Cuartel , pero no alcanzó para revertir el resultado.

Con este triunfo, el plantel de Villa Hipódromo deberán visitar a Del Bono en semifinales, en un partido único que definirá a uno de los finalistas del reducido. En caso de igualdad en los 90 minutos, la clasificación se resolverá por penales.

En la otra llave, Juventud Ullunera recibirá a Defensores de Argentinos, completando el cuadro de los cuatro mejores.

Cabe destacar que Villa Ibáñez se llevó el primer ascenso a la Primera División de la Liga Sanjuanina.

Foto: Gentileza Juan Zalazar