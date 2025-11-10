El DT de Ausonia dio su versión sobre quién inició la batalla campal vs Sporting Club Estrella: qué dijo

La violencia volvió a manchar una jornada de básquet sanjuanino. Lo que debía ser una noche de emoción deportiva terminó en escándalo: al cierre del segundo partido de play-off entre Ausonia y Sporting Club Estrella , una batalla campal interrumpió la celebración y tiñó de preocupación el final del encuentro.

El partido, disputado el viernes por la noche, había concluido con victoria para Ausonia por 70 a 60, igualando la serie 1 a 1. Pero en el saludo final, cuando los jugadores se acercaban al centro de la cancha, se desató una gresca generalizada entre jugadores, allegados y parte del público.

Hasta ahora, ambas instituciones presentaron versiones distintas de lo sucedido. El entrenador de Estrella, Franco Díaz, había señalado que fueron jugadores de Ausonia quienes comenzaron con provocaciones en el saludo final. Sin embargo, este domingo habló el DT de Ausonia, Gustavo Noria, y dio su versión de los hechos en diálogo con Radio Colón.

“Yo voy a saludar al colega y al árbitro, me doy vuelta y veo que un jugador de Estrella le pega un golpe de puño a uno nuestro. Ahí corro a separar y le grito: ‘¿Qué hacés? ¿Por qué hacés esto?’. En ese momento viene una persona del público, me lanza un golpe y otra me empuja”, relató Noria, quien aseguró que sus jugadores actuaron “tratando de calmar” y no de agredir.

Según el técnico, el partido se había desarrollado con normalidad: “Durante el juego no hubo situaciones complicadas. Se jugó fuerte, con intensidad, pero dentro de lo normal y bien arbitrado. Lo que pasó fue después, cuando ya estaba terminado el encuentro”, explicó.

Consultado sobre quién habría iniciado la pelea, Noria fue claro: “El detonante fue esa agresión en el saludo final. Nosotros no íbamos a generar una situación violenta cuando el resultado era favorable. Después, una persona del público se metió y me golpeó; ahí empezó todo”, sostuvo.

El entrenador también mencionó que la persona que lo agredió sería el padre de un jugador de Estrella, aunque aclaró que no lo conoce personalmente. “Yo hablo por mis jugadores: los vi separando, intentando calmar. Después se desató un revuelo entre gente de la tribuna, local y visitante”, dijo.

Respecto a las sanciones, el DT informó que el club ya presentó su descargo ante la Federación Sanjuanina de Básquet, mientras que el Tribunal de Disciplina espera los informes arbitrales para definir medidas. “Ahora corresponde a todos ocuparnos para que no vuelva a suceder. Había familias, chicos, mujeres. El básquet es un deporte de familia, y esto no puede repetirse”, concluyó.