lunes 10 de noviembre 2025

Dolor

El contundente mensaje del papá de Lucía Rubiño, en el 19° cumpleaños de la joven: "No podrá ser culpa de dos mugres"

A dos años del trágico siniestro vial que le costó la vida a su hija, Jorge Rubiño recordó a Lucía en el día en que habría cumplido 19 años. Lo hizo con un mensaje directo y cargado de dolor, que apunta contra los dos principales responsables.

Por Redacción Tiempo de San Juan
lucía rubiño

Durante la madrugada de este lunes, Jorge Rubiño, el padre de Lucía Rubiño, publicó un mensaje cargado de dolor y reclamo en sus redes sociales. “19 años cumplirías hoy, hija. No podrá ser culpa de dos mugres. M. y Echegaray”, escribió, recordando a la joven que perdió la vida hace más de dos años en un siniestro vial que aún no encuentra justicia definitiva.

Lucía murió tras ser atropellada por un menor en el interior del barrio Profesionales de Rivadavia. Desde entonces, su familia mantiene una lucha constante en busca de justicia, mientras el expediente judicial sigue sin una resolución firme.

Por la causa hay dos personas bajo la lupa. N.M., quien al momento del hecho era menor de edad, está procesado por el delito de homicidio con dolo eventual en el fuero de Menores. En tanto, Juan Pablo Echegaray, hijo de un juez federal, fue investigado por homicidio culposo y picadas ilegales, aunque actualmente sólo sigue imputado por este último delito.

Juan Pablo Echegaray.

En 2023, el juez de Garantías Javier Figuerola sobreseyó a Echegaray del delito de homicidio culposo, decisión que luego fue confirmada por el juez de Impugnación Eduardo Raed. Sin embargo, el abogado de la familia Rubiño, Marcelo Fernández, llevó el caso a la Corte de Justicia de San Juan, que aún no se expidió sobre la impugnación presentada.

Mientras tanto, la causa que involucra a N.M. también se encuentra a la espera de una definición de la Corte. La defensa del joven, a cargo del abogado Nasser Uzair, cuestionó la calificación legal de homicidio con dolo eventual y pidió la nulidad de una pericia realizada sin el conocimiento de la defensa.

El pasado 15 de octubre, al cumplirse dos años del fallecimiento de Lucía, familiares y amigos realizaron una suelta de globos blancos en la Plaza 25 de Mayo para recordarla y mantener viva su memoria.

