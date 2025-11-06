¡Sí, quiero! El enigmático mensaje que publicó una famosa sanjuanina en sus redes

En las últimas horas, la reconocida abogada y mediática sanjuanina María Filomena Noriega sorprendió a sus seguidores con una publicación que no pasó desapercibida. En una historia de Instagram, compartió una foto junto a un hombre y una frase que desató todo tipo de rumores: “¡Sí, quiero!”.

El mensaje generó revuelo entre sus más de 3.500 seguidores, que rápidamente comenzaron a preguntarse si la letrada estaría a punto de casarse o si se trataba de una simple expresión con otro significado. Sin confirmaciones oficiales por el momento, la incógnita quedó abierta y los comentarios no tardaron en multiplicarse.

Por ahora, Noriega no dio más detalles sobre el misterioso posteo, pero lo cierto es que logró captar la atención de toda su comunidad virtual, que espera ansiosa una aclaración sobre el posible paso al altar. image

