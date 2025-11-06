jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Bomba

¡Sí, quiero! El enigmático mensaje que publicó una famosa sanjuanina en sus redes

La reconocida figura local encendió las redes con una publicación que despertó rumores de casamiento. Con una foto junto a un hombre y la frase “¡Sí, quiero!”, dejó a sus seguidores con la gran duda sobre si se viene boda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En las últimas horas, la reconocida abogada y mediática sanjuanina María Filomena Noriega sorprendió a sus seguidores con una publicación que no pasó desapercibida. En una historia de Instagram, compartió una foto junto a un hombre y una frase que desató todo tipo de rumores: “¡Sí, quiero!”.

Lee además
El gobernador Marcelo Orrego compartió en las redes un mensaje para felicitar a Diego Santilli tras el anuncio de su designación como ministro del Interior.
En las redes

Orrego felicitó a Santilli, flamante ministro del Interior: "Estoy seguro de que podremos trabajar con diálogo y compromiso"
video: sentido homenaje en la escuela de enologia para despedir a peque, el nino que le cayo un arco en rawson y murio
Conmoción

Video: sentido homenaje en la Escuela de Enología para despedir a "Peque", el niño que le cayó un arco en Rawson y murió

El mensaje generó revuelo entre sus más de 3.500 seguidores, que rápidamente comenzaron a preguntarse si la letrada estaría a punto de casarse o si se trataba de una simple expresión con otro significado. Sin confirmaciones oficiales por el momento, la incógnita quedó abierta y los comentarios no tardaron en multiplicarse.

Por ahora, Noriega no dio más detalles sobre el misterioso posteo, pero lo cierto es que logró captar la atención de toda su comunidad virtual, que espera ansiosa una aclaración sobre el posible paso al altar.

image
Temas
Seguí leyendo

¡Que no mueran nunca estas joyitas!: apareció el "Chaveta" y esta vez protagonizó un momentazo con Julia, su "compañera"

Música, teatro y ferias, la lista con todas las actividades del fin de semana en San Juan

San Juan marca un nuevo rumbo en cirugías de alta complejidad y tecnología médica

Adelanto: "trasladarán" Ischigualasto y el cielo calingastino a la Feria en la Fiesta Nacional del Sol 2025

Las riquezas del Camino del Inca, a la mano de los sanjuaninos en una imperdible muestra

San Juan tendrá una Flor de Feria con su edición "Fiesta de la Música"

Novedad: la Feria Agroproductiva de San Juan suma dos ediciones itinerantes en noviembre

Bajo alerta, jueves con vientos variables y probabilidad de tormentas en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡que no mueran nunca estas joyitas!: aparecio el chaveta y esta vez protagonizo un momentazo con julia, su companera
Viral

¡Que no mueran nunca estas joyitas!: apareció el "Chaveta" y esta vez protagonizó un momentazo con Julia, su "compañera"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Imagen ilustrativa
Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Lo viejo funciona, Juan: el video del Renault 12 que le hizo frente a las Ferraris en Albardón
¡No se quedó atrás!

Lo viejo funciona, Juan: el video del Renault 12 que le hizo frente a las Ferraris en Albardón

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

Te Puede Interesar

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, victimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses
Qué prontuario...

Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, victimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la continuidad de Lozano y la reafirmación política de Baigorri
En el Anexo

Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la "continuidad" de Lozano y la reafirmación política de Baigorri

Desde el shopping Patio Alvear confirmaron que el primer KFC de San Juan abrirá el 18 de noviembre, con unas 40 personas trabajando en el local ubicado junto al patio de comidas.
Cuenta regresiva para el pollo frito

Confirmado: KFC abre su primer local en San Juan el 18 de noviembre

Salvaron a una mujer de una tragedia en un puente de Avenida de Circunvalación
Santa Lucía

Salvaron a una mujer de una tragedia en un puente de Avenida de Circunvalación

El feriado bancario impactó en el dólar: el blue se vende en San Juan a $1.470 y las cotizaciones se mantiene
Mercado cambiario

El feriado bancario impactó en el dólar: el blue se vende en San Juan a $1.470 y las cotizaciones se mantiene