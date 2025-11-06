jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

La profesional que se sentará en el banquillo de acusados es Daniela Saldivar y está señalada del delito de homicidio culposo. Cabe destacar que, en los últimos días, recayó otra denuncia en su contra.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-06 at 09.02.05

Este jueves comienza un juicio impactante en Tribunales. Se trata del debate oral y público contra Daniela Saldivar, la obstetra del Hospital Rawson que está acusada de cometer el presunto delito de homicidio culposo en perjuicio de un recién nacido, identificado como Lorenzo Narváez Barrionuevo.

Lee además
suma una nueva denuncia la obstetra del rawson acusada de provocarle la muerte a un bebe por negligencia
Impactante

Suma una nueva denuncia la obstetra del Rawson acusada de provocarle la muerte a un bebé por negligencia
El caso más reciente en San Juan: el médico Maximiliano Babsía recibió 2 años y 6 meses de prisión en suspenso por homicidio culposo, además de 6 años de inhabilitación profesional por la muerte de Julieta Viñales.
Legislatura Provincial

En San Juan impulsan una ley para prevenir la mala praxis médica

Este es el mensaje

“La medicina se ejerce con amor, no con temor” y abajo “Apoyo a Daniela Saldivar”. Esa imagen se ha reposteado en bastantes perfiles de los profesionales.

WhatsApp Image 2025-11-06 at 08.26.26

La causa contra Daniela Saldivar

La fiscalía de Delitos Especiales integrada por el fiscal Francisco Micheltorena y los ayudantes fiscales Agostina Ventimiglia y Emiliano Pugliese, acusaron formalmente a la médica Daniela Saldívar por el delito de homicidio culposo, a raíz de la muerte del recién nacido Lorenzo Narváez Barrionuevo, ocurrida en julio de 2021. Para esta parte, en el parto se realizó con graves irregularidades.

Según la acusación, la profesional habría actuado con negligencia durante el parto de Nadia Ailín Barrionuevo, quien cursaba un embarazo normal de 41 semanas. El informe sostiene que, pese a la falta de progreso en la dilatación y el estancamiento del bebé durante más de cinco horas, la médica no dispuso la práctica de una cesárea y decidió continuar con el parto natural, aplicando analgesia peridural y la maniobra de Kristeller, una técnica desaconsejada por los protocolos médicos.

El fiscal remarcó que Saldívar prolongó innecesariamente el trabajo de parto y que incluso ordenó trasladar a la paciente caminando entre quirófanos sin monitoreo fetal, lo que habría agravado el cuadro del bebé. Lorenzo nació en estado crítico, con signos de asfixia severa y múltiples lesiones internas -entre ellas un hematoma hepático y encefalopatía hipóxica isquémica- y falleció semanas después en neonatología por un fallo multiorgánico.

Una prueba que complicaría a Saldivar es una grabación en la que la habría justificado su decisión de evitar la cesárea por “criterios de gasto hospitalario” y por su adhesión al “parto sin dolor”. Para la parte acusatoria, Saldívar incumplió con los deberes de cuidado profesional y que su accionar imprudente derivó en el desenlace fatal.

Temas
Seguí leyendo

Va a juicio un sujeto acusado de dispararle por la espalda e intentar asesinar a su expareja: podría recibir hasta 22 años de cárcel

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Interceptaron en San Juan un camión que llevaba a Chile más de 300 kilos de hojas de coca escondidos

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas

Cuando la humanidad es sinónimo de brutalidad: 5 casos de maltrato animal que impactaron a los sanjuaninos

Detuvieron un exbombero voluntario de Rawson por material de pornografía infantil

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se conocio la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio los toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hospital Marcial Quiroga.
Video increíble

A un policía se le escapó un detenido del Hospital Marcial Quiroga por charlar con una colega

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Imagen ilustrativa
Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Graban a un policía dándole una patada y una trompada a una mujer en Chimbas
Grave

Graban a un policía dándole una patada y una trompada a una mujer en Chimbas

Lo viejo funciona, Juan: el video del Renault 12 que le hizo frente a las Ferraris en Albardón
¡No se quedó atrás!

Lo viejo funciona, Juan: el video del Renault 12 que le hizo frente a las Ferraris en Albardón

Te Puede Interesar

Punta Negra pide noche: Turismo busca habilitar alojamiento con ecodomos y tiny houses, y un restó en una isla secreta
Planes oficiales

Punta Negra pide noche: Turismo busca habilitar alojamiento con ecodomos y "tiny houses", y un restó en una isla secreta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tres candidatos, una decisión clave: comenzó el proceso para designar al nuevo Fiscal General
En la Cámara de Diputados

Tres candidatos, una decisión clave: comenzó el proceso para designar al nuevo Fiscal General

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

UPCN debuta en la Liga Argentina y concreta su regreso al máximo torneo del vóley argentino
¡Es hoy!

UPCN debuta en la Liga Argentina y concreta su regreso al máximo torneo del vóley argentino

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos