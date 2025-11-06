Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

Este jueves comienza un juicio impactante en Tribunales. Se trata del debate oral y público contra Daniela Saldivar, la obstetra del Hospital Rawson que está acusada de cometer el presunto delito de homicidio culposo en perjuicio de un recién nacido , identificado como Lorenzo Narváez Barrionuevo.

Este debate comienza en un contexto bastante movido ya que recayó otra denuncia contra Saldivar, también por mala praxis . A pesar de ello, la profesional de la salud cuenta con un gran apoyo de sus colegas. Este miércoles varios médicos de la provincia han viralizado un mensaje a favor de la imputada.

Este es el mensaje

“La medicina se ejerce con amor, no con temor” y abajo “Apoyo a Daniela Saldivar”. Esa imagen se ha reposteado en bastantes perfiles de los profesionales.

WhatsApp Image 2025-11-06 at 08.26.26

La causa contra Daniela Saldivar

La fiscalía de Delitos Especiales integrada por el fiscal Francisco Micheltorena y los ayudantes fiscales Agostina Ventimiglia y Emiliano Pugliese, acusaron formalmente a la médica Daniela Saldívar por el delito de homicidio culposo, a raíz de la muerte del recién nacido Lorenzo Narváez Barrionuevo, ocurrida en julio de 2021. Para esta parte, en el parto se realizó con graves irregularidades.

Según la acusación, la profesional habría actuado con negligencia durante el parto de Nadia Ailín Barrionuevo, quien cursaba un embarazo normal de 41 semanas. El informe sostiene que, pese a la falta de progreso en la dilatación y el estancamiento del bebé durante más de cinco horas, la médica no dispuso la práctica de una cesárea y decidió continuar con el parto natural, aplicando analgesia peridural y la maniobra de Kristeller, una técnica desaconsejada por los protocolos médicos.

El fiscal remarcó que Saldívar prolongó innecesariamente el trabajo de parto y que incluso ordenó trasladar a la paciente caminando entre quirófanos sin monitoreo fetal, lo que habría agravado el cuadro del bebé. Lorenzo nació en estado crítico, con signos de asfixia severa y múltiples lesiones internas -entre ellas un hematoma hepático y encefalopatía hipóxica isquémica- y falleció semanas después en neonatología por un fallo multiorgánico.

Una prueba que complicaría a Saldivar es una grabación en la que la habría justificado su decisión de evitar la cesárea por “criterios de gasto hospitalario” y por su adhesión al “parto sin dolor”. Para la parte acusatoria, Saldívar incumplió con los deberes de cuidado profesional y que su accionar imprudente derivó en el desenlace fatal.