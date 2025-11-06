Las nenas atropelladas en una plaza de Chimbas, victimas de un conocido delincuente que salió del Penal hace 2 meses

José Agustín Balmaceda alias “El Perrito” , joven que atropelló a dos nenas de 2 y 9 años en la plaza del B° Los Toneles en Chimbas , es un reconocido delincuente de la provincia. Cuanta con v arios antecedentes penales y condenatorios . Fuentes judiciales manifestaron a este diario que salió hace dos meses del Servicio Penitenciario Provincial tras cumplir su cuarta condena.

En Chimbas Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Iba a toda velocidad Un auto fuera de control atropelló a tres menores en una plaza de Chimbas

La ayudante fiscal Romina Mascarell de UFI Delitos Especiales explicó que , Balmaceda -conductor del Fiat 147- se dirigía por calle proyectada del B° Los Toneles de Sur a Norte. Se desconoce que pasó, pero pierde el control del vehículo, ingresa al interior de la plaza y fue directo -sin control- contra tres menores e impacta a las nenas de 2 y 9 años.

WhatsApp Image 2025-11-06 at 11.14.01 (1)

Se dijo que perdió una rueda, pero esta información no sería así ya que estaba con las cuatro ruedas puestas al momento que llegó la Policía. Tras el choque, el barrio se convulsionó e intentaron linchar a José Agustín Balmaceda, pero se fue del lugar abandonando el auto. A las horas se entregó junto a su abogado en la comisaría.

Desde la Justicia expresaron que el auto terminó con abollones, luneta destrozada y que intentaron prenderlo fuego, pero la policía llegó a tiempo y sacaron a todas las personas del lugar. De igual manera, le robaron hasta batería.

WhatsApp Image 2025-11-06 at 11.14.03

La menor de 2 años sufrió politraumatismos y la de 9 años, traumatismo encéfalo craneal (TEC). A pesar de la gravedad del caso, las menores se encuentran internadas, pero fuera de peligro.

“El Perrito” Balmaceda, un viejo conocido de la justicia

Desde 2021 tiene varias caídas. Empezó siendo beneficiado con la probation. Luego, el 17 de noviembre de 2022 fue condenado a 4 meses de prisión condicional. El 26 de diciembre de ese año lo procesaron por otro delito contra la propiedad.

El 19 de abril de 2023 lo condenaron a una pena efectiva de 1 año y se unificó con la condicional, quedando una única de 1 año y 4 meses. Ese mismo año, un mes después, recibió otra condena d 6 meses efectiva.

Ante la seguidilla de condenas, se unificaron todas a 1 año y 9 meses en total.

El 30 de abril de 2024 empezó a gozar del beneficio de la libertad condicional y el 13 de agosto de ese mismo año recibió una nueva sentencia de 7 meses efectiva por cometer otro robo.

Estuvo preso durante mucho tiempo y el 4 de agosto de 2025 cumplió la condena total (2 años y 4 meses). Ahora volvió a caer por cometer un delito gravísimo como atropellar a dos menores conduciendo un auto a excesiva velocidad.